La commune de l'Entre-Deux organise pour la 17ème fois la fête du Choca à partir de ce vendredi 22 juillet jusqu'au dimanche 24 juillet 2022. L'occasion de mettre à l'honneur ce produit naturel et de valoriser le savoir-faire local. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de l'Entre-Deux.

Accessoires en fibres de choca et mignardises gourmandes au chou de choca ont fait l’objet de toutes les attentions, lors de la conférence de presse de ce jour dans la mairie de la charmante Commune du Sud : l’Entre-Deux !

Réunis autour du Maire Bachil Valy, la déléguée à la Culture Geneviève Belmas, l’Adjointe à la Transition écologique Sandrine Rahim Khan et les " petits métiers " n’ont pas manqué de mettre en avant les richesses du village des hauts qui s’affaire aux tout-derniers préparatifs de la fête ce week-end : la 17ème édition de la Fête du Choca !

" Une fête qui vient honorer le terroir, riche de ses ressources naturelles, de son patrimoine culturel et architectural, mais aussi de ses traditions et de ceux qui cultivent et transmettent leur savoir-faire ", comme l’a souligné l’édile, avant d’ajouter : " c’est une fierté, un devoir pour nous, c’est nout’ gayar kréol et notre biodiversité que nout mèt en lèr ! "

Une conférence de presse qui a fait la part belle au vivre-ensemble, à l’instar des 7 prétendantes à la couronne de Mamie Choca qui ont mis de côté leur timidité pour faire le show ! Une prestation remarquée et applaudie sous les yeux de l’assemblée, notamment des artistes locaux qui eux aussi, ont su donner le ton sur le parvis de l’hôtel de ville.

Les 22, 23 et 24 juillet prochains, nul doute que les Réunionnais et visiteurs de passage dans l’île trouveront au sein du village artisanal, sur la Place de La Liberté, leur joyau en choca, tissé avec passion. Et, po mèt lambians, tout un plateau artistique exceptionnel durant les trois jours et soirées :

Vendredi 22/07 : Soirée Tropicale Mix 974

Samedi 23/07 : Soirée Nostalgie avec en Guest Star Jeane Manson en personne !

Et dimanche 24 : Soirée Séga 974 Faya, précédée du spectacle de l’humoriste Thierry Jardinot !

A noter également la journée du samedi dédiée à la 3ème Jeunesse, ainsi que les concours de tressage et de râpage qui viendront récompenser les plus audacieux !

Enfin, retenons qu’un parking à l’entrée du village au Serré a été spécialement aménagé pour vous accueillir.