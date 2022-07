Publié il y a 1 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Pour ce lundi 18 juillet, la vigilance vents forts reste active pour une grande partie du sud de La Réunion, avec des vents pouvant atteindre 80-90 km/h. L'alizé est également attendu avec des rafales sur la partie Est. L'ouest ne sera pas épargné non plus par des rafales. De la pluie est attendue sur le littoral dans la matinée pour laisser place à de belles éclaircies dans l'après-midi. Côté températures, il faut s'attendre à des valeurs comprises entre 9 et 26 degrés tout au long de la journée. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

