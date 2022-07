BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 juillet 2022 :



- A La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de vacances

- Cirest : tous les habitants de Saint-André vont (enfin) avoir accès à l'eau potable

- Les mesures pour le pouvoir d'achat aux mains de l'Assemblée, gauche et RN dans la mêlée

- Coupe des clubs champions de hand : mais où sont donc les handballeurs comoriens...

- Saint-Denis : l'école municipale des sports recrute ses élèves

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et surtout beaucoup, beaucoup de pluie ce mardi

Alors que le mouvement des planteurs touche à sa fin grâce à la signature de la convention canne 2022-2027, entraînant un retour à la normale sur les routes du chef-lieu, les vacances semblent enfin prêtes à démarrer officiellement. Le mois de juillet sonne en effet généralement l'heure aux festivités et aux départs en vacances. Mais si la situation semble être en cours d'apaisement, pour nombre de Réunionnais.es, les vacances continueront de rimer avec galères. Car à La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de congés

Ce lundi 18 juillet 2022, au sein de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest), avait lieu le conseil communautaire, présidé par Patrice Selly, à Saint-Benoît. À l'ordre du jour, un plan local d'insertion et d'emploi, le plan climat air énergie, le budget de la collectivité, le transport urbain,le sport et le réseau d'eau potable qui permettra à tous les habitants de Saint-André d'avoir accès à une eau de bonne qualité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Oui aux compromis, non à la "surenchère": le gouvernement a tenté de quadriller le débat lundi à l'Assemblée sur son paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, tandis que gauche et RN s'affrontaient sur les hausses de salaires

Entre 57 et 76 handballeurs et handballeuses comoriens sont arrivés à La Réunion le mercredi 29 juin 2022 dans le cadre de la coupe des clubs champions de handball de l'Océan Indien, et ne sont jamais retournés aux Comores. L'information a été dévoilée par la Gazette des Comores et relayée par RTL Réunion. Arrivés dans l'île pour la compétition, à laquelle ils n'ont finalement pas participé, les sportifs ont disparu dès leur arrivée à l'aéroport Roland Garros. La préfecture confirme "avoir été informée de l'absence de retour des handballeurs comoriens aux Comores après leur venue à La Réunion, malgré les engagements pris".

Quatre personnes, une jeune fille et trois jeunes hommes, ont été tuées dans un accident de la route qui s'est produit vers 1h30 dans la nuit du dimanche 17 juillet au lundi 18 juillet 2022 à Bois de Nèfles Coco sur la RN5 à Saint-Louis. Les victimes étaient âgées de 17 ans à 26 ans, indique Réunion la 1ere. Une perte de contrôle est à l'origine de cet accident mettant en cause une seule voiture

Matante Rosina va se parer de son plus beau parapluie ce mardi, car le temps sera encore humide sur le département, surtout dans l'Est de l'île. Plus à l'Ouest, le temps est sec mais s'ennuage en cours de matinée. Matante Rosina devra donc bien faire attention en sortant son chat Miyu, car le vent est fort ce mardi avec des rafales de 70 à 80 km/h. Cette nuit aussi, il faudra bien se couvrir car il fera frais, avec de fortes précipitations.