La campagne sucrière ne commencera pas ce mercredi 20 juillet 2022 dans l'est et le nord, annonce la FDSEA ce mardi matin. "Le protocole de démarrage de campagne proposé par l'usinier concernant la fibre sur richesse n'est pas acceptable pour nos agriculteurs" estime Dominique Gigan, président du syndicat agricole. "La Commission mixte d'usine (CMU) qui devait avoir lieu ce matin à Bois Rouge ne s'est pas tenue. La campagne sucrière est donc en suspens" ajoute-t-il (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"La demande de révision des usiniers ne correspond plus au rôle du CTICS (centre technique de la canne et du sucre - ndlr) qui est d’analyser la richesse des cannes" note le syndicaliste. "Les présidents de la CMU n'ont donc pas pu fixer de date de démarrage de la campagne sucrière pour l'Est de l'île. La réunion prévue cette après-midi au Gol sera dans le même esprit que le nord-est" souligne Dominique Gigan.

"Le début de campagne sucrière est donc suspendu tant que Tereos ne reverra pas le protocole de démarrage de campagne" affirme-t-il.

Ce report arrive alors que la convention cannes avait été finalement signée le mercredi 13 juillet après 16 jours de mobilisation des planteurs qui avaient campé avec leur tracteurs dans les jardins de la préfecture

