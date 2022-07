Ce lundi soir 18 juillet 2022, les députés ont commencé les débats sur le projet de loi pouvoir d'achat. A cette occasion, un amendement a été déposé pour adapter le plafond des primes aux spécificités des Outre-mer, où le coût de la vie est historiquement plus élevé que dans l'Hexagone. Une proposition balayée par la rapporteure et députée Renaissance, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a évoqué une "rupture d'égalité". Un comble lorsque l'on sait que la rupture d'égalité entre les Outre-mer et l'Hexagone est le quotidien des ultra-marins. Face à cette sortie, les députés ultra-marins sont montés au créneau (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Vos propos m’ont choquée. La rupture d’égalité nous la vivons au quotidien. Je viens d’un territoire où 40% de la population vit en-dessous le seuil de pauvreté" a rappelé Karine Lebon, députée réunionnaise. "Combien de personnes viennent me voir pour me dire qu’elles ne peuvent pas manger ? Aujourd’hui, vous osez nous dire que cela créerait une rupture d’égalité avec le territoire national ? Mais vivez cette rupture d’égalité au quotidien, et revenez nous en parler après !" a-t-elle lancé.



En effet, en 2016, les retraités réunionnais touchaient en moyenne 28% de moins que les retraités hexagonaux. En 2018, 14% de la population réunionnaise était en situation de grande pauvreté, contre 2% en Métropole. Ce taux montait jusqu’à 28% pour la Guyane. En 2019, c’était 37% de la population réunionnaise qui vivait sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté était 2,5 fois plus élevé qu’en France métropolitaine. Les enfants mineurs étaient par ailleurs davantage exposés, avec 46 % d’entre eux vivant dans un ménage pauvre, contre 21% en Hexagone.



- Des inégalités historiques -



"Je vous rappelle qu’en Guyane, 52% de la population vit sous le seuil de pauvreté, qui n’est pas le même que dans l’Hexagone. Dans l’Hexagone, il est à 1.063 euros, sur notre territoire il est de 600 euros. Si on prenait le seuil de l’Hexagone pour le mettre sur notre territoire, 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté !" s’est agacé le député guyanais Davy Rimane.



"Les outre-mer vivent au quotidien cette rupture d’égalité. Pour l’application du Smic, on a dû se battre pour l’avoir dans les années 80. A chaque fois il faut se battre pour qu’il y ait une application normale d’un texte sur nos territoires" a-t-il ajouté.



"Vous osez parler de rupture d'égalité ?", s’est indigné Jean-Philippe Nilor, député de la Martinique. "Alors même que dans la fonction publique, on perçoit des rémunérations supérieures de 40%, l’Etat reconnaît la réalité de la vie chère pour ces fonctionnaires. Pour les bénéficiaires des minima sociaux, quand il s’agit des plus vulnérables de la population, vous sortez des arguties venues d’on ne sait où" a-t-il souligné.



"Lorsque nous avons subi l'empoisonnement à la chlordécone, vous y avez pensé ? On a parlé de rupture d’égalité ? Lorsque les produits importés dans nos territoires sont beaucoup plus sucrés que ceux vendus dans l’Hexagone, entrainant une cohorte de maladies, vous avez parlé de rupture d’égalité ? Lorsque 65% des jeunes de moins de 25 ans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, se retrouvent dans une situation de chômage (…) vous avez parlé de rupture d’égalité ?" a-t-il longuement interrogé.

Si la rapporteure a rappelé les engagements du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, d’étendre le bouclier qualité-prix à tous les territoires ultra-marins, sa réponse n’a donc pas convaincu les différents députés. Une réaction somme toute légitime quand on prend en considération les - très - nombreuses inégalités dont souffrent les Outre-mer. Si l’Etat s’est engagé à prendre en compte les spécificités ultra-marines dans sa politique, il semblerait que cela ne s’appliquera donc pas à ce projet de loi.

