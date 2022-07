Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina va se parer de son plus beau parapluie ce mardi, car le temps sera encore humide sur le département, surtout dans l'Est de l'île. Plus à l'Ouest, le temps est sec mais s'ennuage en cours de matinée. Matante Rosina devra donc bien faire attention en sortant son chat Miyu, car le vent est fort ce mardi avec des rafales de 70 à 80 km/h. Cette nuit aussi, il faudra bien se couvrir car il fera frais, avec de fortes précipitations.

