Trente articles pour 15,54 euros, c'est la nouvelle opération "prix coutant" lancée par E.Leclerc Réunion sur les fournitures scolaires issues de la liste-modèle proposée par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse

Nous publions ci-dessous le communiqué d'E.Leclerc Réunion :

L'objectif de cette opération est de permettre aux familles réunionnaises de bien préparer la rentrée scolaire malgré le contexte inflationniste et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages.

Les trente articles de cette liste sont disponibles en magasin depuis le 18 juillet 2022 et jusqu'à épuisement des stocks. Une opération qui s'inscrit dans la continuité de la grande collecte de fournitures scolaires organisée avec Emmaüs Réunion dans les centres-commerciaux de La Réserve (Sainte-Marie) et Portail (Saint-Leu) les samedis 16 et 23 juillet. Elle répond également à une volonté des clients qui, questionnés via la carte fidélité, déclarent être " inquiets " par la hausse des prix et effectuer des arbitrages dans leurs dépenses quotidiennes. E.Leclerc ne prendra aucune marge sur ces trente articles

"Il est important pour nous qu'aucune famille réunionnaise ne transige avec la rentrée scolaire, précise Pascal Thiaw-Kine, le PDG de l'enseigne. Ce type d'opération traduit donc notre volonté de faire notre part pour minimiser les conséquences de la crise sur le pouvoir d'achat et, plus largement, de démontrer notre engagement sociétal et notre volonté de tendre vers une distribution responsable".

