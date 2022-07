En septembre prochain démarrera la nouvelle promotion de la formation en mobilité dédiée aux mères de famille monoparentale avec un enfant. Mise en place pour la première fois en 2021 à titre expérimental, cette action a pour but d'accompagner la montée en compétences et la professionnalisation de ces mères de famille en vue de favoriser leur retour en emploi en outre-mer, dans le domaine des services à la personne. Nous publions ci-dessous le communiqué de LADOM.







Je vous invite à trouver ci-joint notre dernier communiqué de presse.

Sous l’impulsion du ministère des Outre-mer et dans le cadre d’un partenariat renouvelé, LADOM, l’Afpa et AKTO proposent à des femmes ultramarines cheffes de famille, originaires de la Guyane, Mayotte et de La Réunion, une formation en mobilité à Chambéry, entièrement adaptée à leur situation familiale. Cette formation vise l’obtention de l’un des titres professionnels suivants : assistante de vie aux familles ou agent de service médico-social.

Plus concrètement, cette action, conçue sur-mesure pour ce public pour lequel l’accès à l’emploi est plus compliqué, présente l’originalité d’offrir à des mères seules avec un enfant (âgé de 3 à 9 ans) un accompagnement complet dans un environnement dédié et privilégié. Associant, entre autres, une qualification professionnelle dans un secteur d’activité qui recrute, un logement conjoint avec leur enfant, la prise en charge scolaire et un accompagnement socio-éducatif de la mère et de son enfant pendant tout le parcours de formation.

La formation, qui débute en septembre pour une durée de dix mois, est prévue pour une dizaine de participantes. Elle se déroulera au centre Afpa de Chambéry en Savoie qui est l’organisme support de l’action. Le recrutement démarre, les mères de famille intéressées sont invitées à faire acte de candidature sans tarder auprès de LADOM (Guyane, Mayotte, Réunion).

LADOM est l’acteur majeur des mobilités des résidents des outre-mer au service du développement économique, social et culturel de leur territoire. Elle a pour mission originelle et prioritaire la qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi au travers de parcours de formation en mobilité. Ceci afin de lutter contre le chômage et participer au développement des compétences, au bénéfice des acteurs économiques locaux.

L’Agence pilote également, dans le cadre de la continuité territoriale, plusieurs dispositifs de mobilité. Dont l’un au profit des étudiants dont la filière est saturée ou inexistante sur place et qui, pour ces raisons, souhaitent poursuivre leur parcours en dehors de leur territoire de résidence. L’autre au profit des résidents souhaitant se rendre en France hexagonale pour raisons personnelles.

LADOM est financée par l’État (ministère des Outre-mer et ministère en charge du Budget), par les collectivités d’outre-mer et par l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE).