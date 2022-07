Le nouveau préfet de La Réunion vient d'être nommé en conseil des ministres ce mercredi 20 juillet 2022 : c'est Jérôme Filippini, actuellement préfet dans l'Eure, qui remplacera Jacques Billant. Ce dernier a été nommé dans le Pas-de-Calais (Photo LinkedIn/Jérôme Filippini)

- Sa biographie -

Jérôme Filippini avait été nommé préfet de l’Eure en conseil des ministres le 15 janvier 2020. Né en 1968, marié et père de trois enfants, M. Filippini est entré dans le service public à 19 ans, comme élève à l’école normale supérieure. Il a fait des études de philosophie et de sciences politiques avant d’entrer à l’école nationale d’administration.



Nommé auditeur à la Cour des comptes en 1996, il en a été le secrétaire général adjoint de 1999 à 2001.



Entre 2001 et 2007, il a servi au sein des Ministères de l’intérieur et de la justice, comme secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne et sous-préfet de l’arrondissement de Montauban, puis comme sous-directeur à la préfecture de police de Paris, et enfin comme sous-directeur à la direction de l’administration pénitentiaire.



Après deux années comme avocat général au Parquet général de la Cour des comptes, il est revenu au Ministère de l’intérieur en 2009, comme directeur des systèmes d’information et de communication (DSIC).



De 2011 à 2013, il a servi dans les services du Premier ministre, comme directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, chargé de piloter la réforme déconcentrée, de créer la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication (DISIC) et de mettre en place un programme de formation des cadres dirigeants de l’Etat. En octobre 2012, il a été chargé de créer le secrétariat général pour la modernisation de l’Etat (SGMAP), nouvelle structure pilote de la réforme de l’Etat. Il a dirigé le SGMAP jusqu’en septembre 2013.



Entre l’automne 2013 et l’été 2017, il a été le secrétaire général de la Cour des comptes, auprès du Premier président Didier Migaud. Le 4 septembre 2017, il avait été nommé préfet du Lot, en région Occitanie.



Jérôme Filippini est chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.

- Réactions à La Réunion -

"Monsieur Jérôme Filippini a été nommé ce jour Préfet de La Réunion. Je lui souhaite la bienvenue et ne doute pas que nos relations seront aussi excellentes qu'avec son prédécesseur Monsieur Jacques Billiant. Je remercie ce dernier pour le travail de concertation qu'il a su mener dans notre département avec une écoute attentive des partenaires élus et socio-économiques" réagit le sénateur Michel Dennemont



