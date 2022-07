L'Union Régionale des Masseurs Kinésithérapeutes de La Réunion et Mayotte organise un congrès pour les kinésithérapeutes les 28, 29 et 30 septembre 2022 à l'Hôtel Le Récif à Saint-Gilles. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Le programme complet ainsi que le module d’inscription sont disponibles sur notre site : https://urmkoi.fr/congres-kines-2022/

Les inscriptions sont ouvertes à tous les Masseurs Kinésithérapeutes, autres Professionnels de santé et Associations de santé du territoire.

- Le programme -

Quelques unes des différentes thématiques abordées à ce congrès :

Les Kinés du Sport, les chercheurs du CHU Réunion et 5 Athlètes réunionnais interviendront sur une approche dédiée à l’expertise réunionnaise en matière de Trail et d’Ultra Trail :

Préparation physique, prévention des blessures, suivi des coureurs en cabinet :

Mathieu GOURDON (Asso SRMKS), Kevin ESTABLET (Asso Réathlétiseurs de La Réunion)

Cédric TSHIBASU (Clinique OPS)

Coordination médicale Kinés sur 2 Ultra-Trail mythiques en milieu tropical et sous climat subcontinental :

Katleen SQUINABOL, Coordinatrice médicale MK du Grand Raid Réunion

Aurélie CASTILLO, Coordinatrice médicale MK de l‘UTMK Mont Blanc

Expertise de 5 Athlètes réunionnais de haut niveau qui nous font l’honneur de participer au Congrès pour partager leurs expériences et leurs attentes :

Marcelle PUY, Emilie MAROTEAUX (Kiné), Mathieu DAFREVILLE (Kiné), Judikaël SAUTRON, Christopher CAMACHETTY…

La Recherche sera également à l’honneur avec l’Etude Eruption sur les processus de thermorégulation de l’organisme au cours d’un ultra trail en environnement chaud et humide :

Dr Nicolas BOUSCAREN, Eric LACROIX, Dr BRUNO LEMARCHAND

Autre axe de Recherche : L’Evidence Based Practice et Incertitude, présenté par Yannick PERDRIX, Responsable pédagogique IFMK Réunion

Les nouvelles Technologies en Kinésithérapie seront à l’honneur : L’Orthokinésie (Clinique OPS), la Cryothérapie et Générateur d’hypoxie (Run Alti Crio), la Réalité Virtuelle (CHU Saint Pierre Lionel BONNET), Le SIMEOX pour le désencombrement bronchique des patients MUCO et BPCO (Alain TAYABALY et Mathieu DEMACHY)

Les Kinés Préventeurs, Associations et organismes locaux présenteront les actions de prévention contre : les addictions (SAOME Réunion), les Violences intrafamiliales (ORVIFF Anaelle BRILLARD, URPS IDE Anne-Laure ALBISETTI), l’obésité infantile (Réunir974, Dr VIDARD et Murielle IVAHA), dos en milieu scolaire (M’TON DOS), les risques psycho-sociaux en milieu professionnel (CIRO Réunion Mayotte) Philippe FONTOWICZ), le Parcours santé Seniors et la Prévention des chutes. (Gramoun OI Sébastien Fritsch, et Emmanuelle BUISSE du CH Annecy, Coordonnatrice Parcours Prévention des chutes).

Les Kinés acteurs de liens depuis toujours et les Professionnels de Santé animeront plusieurs sujets sur les liens et la coordination interprofessionnelle : inter URPS Réunion (URPS SF Lucie ETHEVE, URPS IDE Anne-Laure ALBISETTI, URPS PODO Naïma LIAFI, URPS PHARMA Dr Boubker EL BEGHDADI), Liens Kinés /Enseignants APA (Grégory CADERBY), Kinés / Ergothérapeutes et Ville/Hôpital (Réseau Main Réunion, Amélie-Anne VIENNE). Sans oublier un lien précieux Kinés/Patients : l’ETP (IREPS Réunion Cédric PEDRE, Amandine Vallérian)

La Kiné Respiratoire portera sur :

- Prévention des risques d’exacerbation des BPCO (Julien LIPOVAC Association RESPIRUN),

- Littérature scientifique Covid Long (Dr Pascal DELPIRE chef de Pôle Pneumo CHOR) et Prise en charge des patents Covid Long (Alain TAYABALY).

- Sevrage tabagique par Mathieu DEMACHY Responsable LIB Sans Tabac) et Sophie BALMERT

- Impact de la qualité de l’air sur la santé respiratoire (ATMO Réunion, Philippe TOUFLAN)

Kiné Mère, Femme, Enfant avec 3 sujets phares :

- Kiné Pédiatrique avec l’association AKP-Run : la Déformation crânienne positionnelle, par Léa MATET et Mathieu DEMACHY

- Kiné Périnéale avec l’association AKPR : Grossesse et Sport par Valérie CHENE. Endométriose et rééducation périnéale par Laurence BAS

- Kiné du Sein avec RKS Réunion : prise en charge kinésithérapeutique d’un cancer du sein avec Rose-May LEBON DIJOUX et Anne Laure FOULLON

"Nous croyons en la valeur du métier de Masseur Kinésithérapeute. Son large champ de compétences nous permet d’agir sur un grand nombre de pathologies, tout au long de la vie des patients. Notre expertise pluridisciplinaire fait de notre profession un pilier de l’exercice libéral coordonné et un acteur incontournable de la Prévention Santé. Pour ce Congrès Kinés 2022, nous vous proposons 3 journées de conférences et d’ateliers ainsi qu’un village d’associations de santé pour partager nos expériences métier et co-construire l’avenir de notre profession en exercice libéral."