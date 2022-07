Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Un incendie s'est déclaré vers 15h30 ce mercredi 20 juillet 2022 au 4ème étage d'un immeuble des Caricubes à Saint-Denis. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 17h. Les habitants ont été évacués, dix personnes ont été incommodées par les fumées et placées sous assistance respiratoire. Un jeune mineur resté dedans a été secouru par les pompiers, qui ont pu le dégager d'un des immeubles où l'appartement a pris feu. Trois appartements ont été touchés, dix autres doivent être inspectés La police, les pompiers et le Samu sont sur place, un important dispositif a été déployé. Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes de l'incendie (Photo ef/www.ipreunion.com)

