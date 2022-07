Une équipe de La Réunion est en finale de la première Coupe de France de jeux vidéo indépendants. Le jeu "Taste of Heaven", créé par le studio indépendant ChromaticDream fait partie des quatre sélectionnés pour le dernier carré, parmi cinquante participants. Ouverte au public, la campagne de votes a démarré lundi 18 juillet 2022. (photos : Taste of heaven)

Taste of heaven est le fruit de la conception de quatre Réunionnais. C'est un jeu de cuisine à la sauce Roguelite où vous devez gérer l’appétit et l’humeur de vos clients surnaturels en temps réel. Vous incarnez une âme égarée fraîchement débarquée au royaume des dieux, dans un univers surnaturel, où l'objectif est de satisfaire les goûts très particulier des clients.

Très vite, vous y rencontrerez les Onions, de petits personnages gaffeurs et amicaux qui vous bombarderont chef cuisinier dans leur restaurant itinérant et feront tout pour vous aider à retrouver le chemin qui mène jusqu’à chez vous.

L'équipe de Taste of heaven est composée de :

Rodolphe Bax : illustrateur et fin gourmet (tendance ogre), Rodolphe Bax s'illustre dans des domaines artistiques aussi variés que la bande dessinée, le dessin animé et le jeu vidéo. Après des études à l’ILOI au Port, il fait ses armes dans des studios de jeux vidéo sur Lyon avant de revenir dans son île pour contribuer à développer cette jeune filière. C’est un des fondateurs du collectif Bouftang, le collectif des professionnels du jeu vidéo à La Réunion.

Bryan Bargoin : compositeur / Sound Designer / VFX Artist, Bryan Bargoin est un jeune virtuose du sound design fraîchement diplômé de l'ILOI. La qualité de ses musiques l’ont fait gagner à trois reprises la Volcano GameJam. Il a récemment décroché des collaborations avec des studios à l’international.

Thomas Guermeur : Thomas est un traducteur et rédacteur en jeux vidéo. Il est chargé de la localisation en anglais des jeux qu’on lui confie avec la délicate mission de conserver la fraîcheur et l’humour de la langue.

Pierrick Cheminade : développeur français présent dans l'industrie du JV depuis 12 ans, Pierrick Cheminade a eu l'occasion de travailler sur des jeux AAA, notamment pour certains des plus gros studios au Monde: Ubisoft (Assassin’s creed), Square Enix (Final Fantasy) ou MiHoYo (Genshin Impact).

Rodolphe Bax, bédéiste de métier, travaille depuis plus de quatre ans sur la conception du jeu avec son équipe lors de ses "périodes de temps libre". Pour remporter la première place, il compte sur la mobilisation de la communauté réunionnaise : "C'est un vote ouvert au public, tout le monde peut voter. Contrairement à la qualification pour la finale, qui était decidée par des jurys professionnels, c'est cette fois-ci davantage la communauté qui est plus importante que la qualité du jeu. Dans cette finale, on représente La Réunion, on sait qu'il y a une fierté régionale assez forte, on espère que les Réunionnais voteront en nombre".

Une victoire serait un énorme tremplin pour eux en terme de notoriété, mais également d'un point de vue financier "Le gagnant remporte la somme 25.000 euros, ce serait énorme pour nous pour développer notre jeu. Pour l'instant, nous n'avons finalisé que la phase de démonstration, qui dure deux heures. La finalité durera entre dix et vingt heures, et nous projettons d'ouvrir notre jeu à la vente en octobre 2023, dans un peu plus d'un an. Une victoire à la Game Cup serait vraiment un énorme tremplin pour notre jeu, ça nous aiderait beaucoup", explique Rodolphe Bax, avant de rappeler "la fierté" que représente pour lui le fait de "représenter La Réunion à l'échelle nationale et d'être récompensé pour le travail accompli"

- La Game Cup, c'est quoi ? -

Fondée par KissKissBankBank et la Banque Postale, avec le soutien de Jeux Vidéo Magazine, la Game Cup a pour objectif de révéler et d’accompagner les talents émergents du jeu vidéo. Le concours est ouvert à tous les créateurs indépendants, établis ou non au sein d'un studio, basés en France. L’équipe réunionnaise concourt dans la catégorie “Newbie” qui récompense les jeunes créateurs.

Le lauréat gagnera 25.000 euros de dotation grâce à La Banque Postale sur sa campagne de crowdfunding lancée sur KissKissBankBank, ainsi qu'une campagne de publicité dans Jeux Vidéo Magazine et une vidéo dédiée sur la chaîne youtube JVM

Il y aura deux phases de vote sur le site de la Game Cup. La première a lieu du 18 juillet au 31 juillet 2022. La deuxième se tiendra du 12 septembre au 25 septembre. La finale aura lieu le jeudi 29 septembre au soir à Angoulême, durant laquelle il y aura une ultime phase de vote par téléphone.

Vous pouvez visionner une démonstration du jeu "Taste of Heaven" ici. Pour les soutenir, vous pouvez voter pour eux parmi les quatre finalistes ici.



