Ce lundi 18 juillet 2022, une tortue a une nouvelle fois été victime de l'homme. La tortue a été retrouvée morte au large du Cap Lahoussaye. Cette triste actualité montre l'importante nécessité de modifier les comportements en mer pour préserver les espèces menacées et protégées. C'est pourquoi, la brigade Quiétude a décidé de mettre en place une nouvelle plateforme pour protéger les espèces marines. Voici le communiqué de Kélonia. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La saison des baleines 2022 a débuté et avec elle le nombre de sorties en mer va s’accroitre. La présence des baleines, mais également des dauphins et des tortues autour de La Réunion est un indéniable atout. Mais l’accroissement des activités en mer n’est pas sans impact sur ces espèces, surtout lorsqu’elles sont présentes pour assurer leur reproduction.

- Une plateforme pour se former -

Parce que les belles observations sont fortement liées à de bonnes pratiques en mer et pour améliorer la quiétude des animaux, une plateforme de sensibilisation en ligne OMEGA (Observation de la MEGAfaune marine) est gratuite et à disposition de tous. Elle propose un parcours d’apprentissage synthétique et ludique pour acquérir, en totale autonomie, les fondamentaux de l’observation et de l’approche responsables des cétacés et tortues marines à La Réunion.

Pour s’identifier sur la plateforme : https://omega.upility.fr

- Être en conformité avec la réglementation -

Avant de sortir en mer, il est recommandé à chacun de se connecter sur la plateforme pour rafraîchir ou acquérir les bases de connaissances sur l’activité d’observation des cétacés et tortues et connaitre les bonnes pratiques.

Une attestation nominative et datée sera remise au terme de la formation sur OMEGA. Elle pourra être présenter aux services de contrôle dans le cadre de l’arrêté préfectoral N°2021- 1306 du 07/07/2022. Toute infraction à cet arrêté est un acte répréhensible, passible de sanctions par les services compétents.

- Un nouveau module pour réduire le risque de collisions avec les tortues marines ! -

La plateforme de sensibilisation en ligne OMEGA, financée par la Direction de la Mer Sud de l’Océan Indien, a été développée sur l’observation des mammifères marins et mise en ligne depuis 2021 par l’équipe Quiétude du CEDTM.

Un nouveau module sur les tortues marines a été développé avec Kelonia et vient d’être mis en ligne. Il précise notamment les 3 pratiques prioritaires pour éviter les collisions avec les tortues marines :

1) Réduire sa vitesse près des côtes

2) S'éloigner des côtes avant d'accélérer (idéalement jusqu'à la bathymétrie de 50m de profondeur)

3) Avoir une vigilance accrue et placer une personne à l'avant du bateau

