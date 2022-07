Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye pourrait être en visite à La Réunion fin août, annonce le sénateur Michel Dennemont ce mercredi 20 juillet 2022. Il effectuera aussi une visite à Mayotte. "Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse nous a fait une annonce de principe sur sa prochaine visite à Mayotte et à La Réunion" affirme-t-il (Photo d'illustration AFP)

"Lors des questions au Gouvernement du mercredi 13 juillet au Sénat j’ai pu rencontrer le Ministre de l’Education Nationale monsieur Pap Ndiay. Pendant notre échange il m’a fait part de son désir de venir dans les Académies d’Outre-Mer très rapidement. Je lui ai alors formulé la possibilité de venir dans l’Océan Indien pour la rentrée scolaire 2022 puisqu’elle s’effectue avant les autres académies" écrit le sénateur.

"Ce lundi après-midi au Palais du Luxembourg notre groupe, les sénateurs RDPI, recevait la Première ministre Elisabeth Borne accompagnée de plusieurs de ses ministres et le président du Sénat Gérard Larcher. A l’occasion de cette rencontre monsieur Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse nous a fait une annonce de principe sur sa prochaine visite à Mayotte et à La Réunion pour fin août. Nous lui présenterons les atouts et les spécificités de notre académie. C’est avec plaisir que nous l’accueillerons" ajoute-t-il.

