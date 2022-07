BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 juillet 2022 :



- Campagne sucrière : les planteurs se réunissent à l'usine du Gol ce jeudi

- Malbouffe : les Réunionnais mangent de plus en plus d'aliments ultra transformés

- Pouvoir d'achat: les députés revalorisent les retraites et prestations sociales

- Saint-Denis : l'incendie dans un immeuble Caricubes a été maîtrisé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures commencent à remonter

Campagne sucrière : les planteurs se réunissent à l'usine du Gol ce jeudi

Les jours se suivent et se rassemblement, et la campagne sucrière prend encore et toujours du retard. Malgré la signature de la convention canne 2022-2027 le mardi 13 juillet 2022, un nouveau différent est apparu entre les planteurs et l'industriel Tereos. Un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes provoque la colère des agriculteurs. Après avoir bloqué l'usine de Bois-Rouge ce mercredi, les employés de Tereos ont quitté les lieux. Une réunion des planteurs se tiendra ce jeudi matin à l'usine du Gol, où la campagne n'a pas commencé non plus.

Malbouffe : les Réunionnais mangent de plus en plus d'aliments ultra transformés

Ce jeudi 21 juillet 2022, marque la Journée mondiale de la malbouffe. Il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé..., ce slogan a beau être répété à longueur de journée sur nos écrans et dans nos magazines, nous sommes nombreux à ne pas résister aux fast-foods et autres nourritures pas forcément bonnes pour la santé. La preuve : les Réunionnais mangent de plus d'aliments ultra transformés

Pouvoir d'achat: les députés revalorisent les retraites et prestations sociales

Les députés ont voté mercredi soir la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales, mais aussi déconjugalisé l'Allocation adulte handicapé (AAH) dans un rare moment d'unanimité depuis le début, laborieux et conflictuel, des débats à l'Assemblée sur le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat.

Saint-Denis : l'incendie dans un immeuble Caricubes a été maîtrisé

Un incendie s'est déclaré vers 15h30 ce mercredi 20 juillet 2022 au 8ème étage d'un immeuble des Caricubes à Saint-Denis. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 17h. Les habitants ont été évacués, six personnes ont été incommodées par les fumées et placées sous assistance respiratoire. Elles ont été transférées au CHU de Saint-Denis. Un jeune mineur resté dedans a été secouru par les pompiers, qui ont pu le dégager d'un des immeubles où l'appartement a pris feu. Un appartement duplex a été endommagé, la famille de quatre personnes doit être relogée. La police, les pompiers et le Samu sont sur place, un important dispositif a été déployé. Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes de l'incendie

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures commencent à remonter

Matante Rosina en est sûre : il va faire un plus chaud ce jeudi 21 juillet 2022. Elle a aussi vu dans le fond de sa marmite à riz que le vent va commencer à souffler un peu moins fort. Tout cela est vrai chez vous ?