La CFDT Réunion dénonce le décret du 30 mars 2021, fixant les nouvelles règles relatives à l'assurance chômage, qui rendra "rendra impossible la situation de l'allocation retour à l'emploi des salariés saisonniers", selon elle. Le syndicat appelle les salariés des filières canne sucre énergie et alcool à se mobiliser vendredi 22 juillet 2022 à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CFDT Réunion. (photo : www.ipreunion.com)

Les négociations conflictuelles de la convention interprofessionnelle de la canne 2022 vont engendrer beaucoup de retard dans le démarrage de la campagne sucrière.

Ces salariés contractuels seront exposés, après la fin de leurs contrats CDD, à des situations financières désastreuses, compte tenu de sa durée. En effet cette dernière est inferieure aux règles d’éligibilité pour les allocations chômages "moins de 6 mois, moins de 130 jours et inférieur à 910 heures de travail". Cette situation entraînera des conséquences sociales de grandes ampleurs. Ces salariés capitalisant d’importantes anciennetés dans l’entreprise et formés sur des métiers spécifiques liés à l’activité sucrière et pour certains avec peu de qualification, ne pourront pas retrouver un emploi aussi aisément.

Les conditions de vie déjà difficiles de ces salariés contractuels, en situation de grande pauvreté, seront davantage dégradées sans allocation chômage et sans emploi. Ceci est encore plus vrai dans le contexte de crise géopolitique écrasante avec des taux d’inflations historiques que nous traversons.

La CFDT dénonce cette nouvelle règle apocalyptique relative à l’assurance chômage, non adaptée et sollicite la bienveillance des pouvoirs politiques régionales pour agir auprès du gouvernement pour que des règles dérogatoires spécifiques soient adaptées aux modèles économiques et sociales de notre territoire.

La protection sociale et financière de ces salariés saisonniers garantissent l’avenir des filières canne sucre énergie et alcool. Les salariés exprimeront leurs inquiétudes devant la préfecture demain matin à 9h vendredi 22 juillet 2022.