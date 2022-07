Une Albigeoise a eu la mésaventure de se faire escroquer par un homme, qu'elle pensait être le chanteur d'un groupe allemand dont elle est très fan. Piégé par un escroc, elle s'est fait escroquer 30.000 euros, soit la quasi-totalité de son héritage.

La mésaventure de cette jeune femme a été relayée par nos confrères de BFM TV. L'homme, un véritable escroc, lui a fait croire à un avenir de rêve.

L'histoire commence en 2020. L'Albigeoise poste un commentaire sous une photo d'un compte Instagram du groupe de musique allemande, Modern Talking. Éperdument fan, lorsqu'elle reçoit une réponse, elle n'en croit pas ses yeux et commence à engager la conversation par messages privés. "Il me disait qu'il allait divorcer, que nous allions nous marier et vivre ensemble", raconte l'Albigeoise auprès de nos confrères de la Dépêche du Midi.

C'est alors que le piège se referme sur elle. L'homme qui se fait passer pour la star des années 1980 lui demande de l'argent, prétextant un futur projet immobilier pour s'installer avec elle à Paris. La fan, convaincue, finit par envoyer 30.000 euros de l'héritage reçu par sa défunte mère. Si à un moment, l'Albigeoise eut des doutes, l'homme arrivait à les faire s'envoler rapidement.

Malheureusement, un jour, la jeune femme se rend compte de la supercherie dont elle est victime. Mais trop tard, l'ensemble de son héritage a été dilapidé.

Une pré-plainte devrait être déposée par la victime.

www.ipreunion.com / [email protected]