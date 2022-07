BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 juillet 2022 :



- Variole du singe : La Réunion épargnée pour le moment

- Accalmie sur le front des incendies en France, en Espagne et au Portugal

- Les planteurs ne bougeront pas des usines du Gol et de Bois-Rouge

- TCO : des médiateurs pour sensibiliser au pique-nique zéro déchet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent commence à faiblir

Variole du singe : La Réunion épargnée pour le moment

Si le coronavirus poursuit sa propagation dans le monde entier, une autre maladie infectieuse a (re)fait surface depuis le mois de mai 2022 : le monkeypox (ou variole du singe). Ce jeudi 21 juillet, l'OMS doit déterminer si la flambée des cas constitue une urgence de santé publique internationale. Le directeur général de l'OMS s'est dit "inquiet" de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l'ouverture de la réunion du Comité d'urgence, demandant conseil aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte de l'organisation. La France n'est pas épargnée par ce phénomène même si La Réunion en est pour le moment préservée.

Accalmie sur le front des incendies en France, en Espagne et au Portugal

La situation s'est nettement améliorée jeudi sur le front des incendies tant en France qu'au Portugal et en Espagne, où un feu d'envergure a été stabilisé dans le nord-est. En France, les deux feux qui ont détruit 20.800 hectares de forêt en Gironde (sud-ouest) depuis 10 jours et entraîné l'évacuation de plus de 36.000 personnes n'ont pas progressé, les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu, ont indiqué les autorités locales.

Les planteurs ne bougeront pas des usines du Gol et de Bois-Rouge

Un nouveau jour se lève sur La Réunion. Et si le vent continue à faiblir, du côté des planteurs, le vent de la colère monte encore d'un cran. Deux jours qu'ils se mobilisent devant les usines du Gol et de Bois-Rouge. Deux jours où ils espèrent une réunion avec Tereos pour évoquer le nouveau protocole mis en place par l'industriel. En attendant, et malgré la signature de la convention canne 2022-2027, la campagne sucrière n'a toujours pas commencé ce vendredi 22 juillet 2022. La mobilisation prendra fin, si et seulement si, un échange est fixé entre les deux acteurs de la filière canne.

TCO : des médiateurs pour sensibiliser au pique-nique zéro déchet

Les grandes vacances riment avec les balades dans la nature et les pique-nique en famille ou entre amis. Pour en profiter pleinement et trouver des sites propres, il est important de les préserver et de les laisser intacts après le passage des usagers. Dans ce cadre, les médiateurs du TCO iront à la rencontre du public pour sensibiliser au "pique-nique zéro déchet" du dimanche 24 juillet au dimanche 14 août 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent commence à faiblir

Selon les prévisions de Matante Rosina, les précipitations seront toujours à l'ordre du jour dans l'Est de l'île. Privilégiez donc l'Ouest pour vos sorties car le temps y sera plus clément. Matante Rosina a aussi de quoi se rassurer, son chat Miyu pourra tranquillement se promener, car le vent commence à se calmer.