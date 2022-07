Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l'étalement urbain, de redynamisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le fonds friches permet ainsi l'émergence de nombreux projets novateurs s'inscrivant dans la recherche d'une optimisation du foncier en friches pour redynamiser les centres-villes, requalifier certains sites vétustes et en friches ou pour construire des logements. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

