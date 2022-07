Ce vendredi matin 22 juillet 2022, une délégation de salariés de Tereos était présente devant la préfecture pour alerter sur la situation des saisonniers. Alors que la campagne sucrière prend du retard, les employés ne pourront pas toucher d'assurance chômage une fois la campagne terminée. En causse : la réforme de l'assurance chômage, qui nécessite désormais six mois de travail pour pouvoir toucher des indemnités. Un délai trop long pour ces saisonniers, qui ne remplissent plus les conditions nécessaires. Une réunion s'est tenue en préfecture pour alerter l'Etat.

"Aujourd'hui, les salariés vont travailler sans garantie de toucher une allocation chômage à la fin de leur contrat. Du fait de la réforme, il faut 910 heures de travail, soit six mois de contrat, pour prétendre aux allocations. Sauf que ces personnes, avec une campagne courte, ne pourront pas prétendre aux allocations" détaille Alexis Apaya, représentant de la CFDT Agroalimentaire. "Beaucoup ne sont pas en mesure de travailler dans d'autres secteurs une fois la campagne sucrière terminée" dit-il. Regardez :

Environ 300 salariés seraient concernés. Des salariés qui attendent toujours que la campagne démarre, alors que planteurs et industriels doivent encore trouver un terrain d'entente concernant le protocole d'échantillonnage .

"Nous avons pu présenter nos doléances, on attend désormais une réponse de l'Etat. Il y a des dérogations qui ont été trouvées dans d'autres activités en Métropole, on souhaite que le gouvernement trouve une solution" explique Alexis Apaya. Les saisonniers aujourd'hui ne dispose pas de statut particulier, et demande donc à ce que la spécificité de la filière canne soit prise en compte. "La filière canne ne s'arrête pas à l'industrie, les salariés s'interrogent désormais sur la nécessite de travailler ou de demander directement le RSA" ajoute-t-il.

Pour l'heure, les salariés n'ont pas décidé de mener d'action. Mais sans réponse de l'Etat, il n'est pas inenvisageable que des actions soient menées. "Sans les saisonniers, il n'y a pas de transformation de la canne" souligne le représentant syndical.

Le député Jean-Hugues Ratenon s'est rendu sur place ce vendredi pour apporter son soutien aux saisonniers. "Les saisonniers qui vivent déjà dans des conditions difficiles ont été pénalisés par la mauvaise foi de Tereos sur la convention canne 2022-2027 qui a entrainé un retard du démarrage de la campagne sucrière. Résultat :ces saisonniers n’auront pas droit à l’allocation chômage puisque ne réunissant pas les conditions d’éligibilité imposées par Macron et gouvernement : avoir travaillé au moins 6 mois soit 130 jours travaillés ou 910 heures de travail" écrit-il.

"C’est pourquoi, je vais demander au ministre du travail et au ministre de l’agriculture de s’accorder pour donner cette dérogation aux nouvelles règles d’indemnisation chômage à ces saisonniers, indispensables pour le bon fonctionnement de toute la filière canne-sucre-rhum-énergie" ajoute le député.

