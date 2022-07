Se plaignant de graves maux, mardi soir, il a transporté et a pris en charge à Dehli. Son transfert avait été gardé secret par le gouvernement. Mais des sources concordantes au journal The Indian Express ont assuré que son hospitalisation était directement liée à la consommation de l'eau du ruisseau.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw