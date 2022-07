La GDS (Groupement de défense sanitaire) de La Réunion transmets les derniers éléments officiels concernant le petit coléoptère des ruches, un parasite ravageur des colonies d'abeilles, qui peut avoir des conséquences sanitaires et économiques désastreuses pour la filière apicole,. Nous publions ci-dessous le communiqué de la GDS.

- Aethina tumida, un danger pour les abeilles -

Le petit coléoptère des ruches "Aethina tumida" est un parasite ravageur des colonies d’abeilles. En France, ce ravageur est assimilé à une maladie de catégorie A. Sa multiplication entraine

systématiquement un affaiblissement ou la mort de la colonie. Se nourrissant du couvain, du miel et du pain d'abeilles, il détruit les cadres des ruches et rend le miel impropre à la consommation. Il peut

avoir des conséquences sanitaires et économiques désastreuses pour la filière apicole, mais aussi pour les filières végétales avec manque de pollinisateurs.

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter ce document de la Daaf.

• Les chiffres clés :

L’apiculture à La Réunion (déclaration de rucher 2021) :

- 785 apiculteurs

- 1.521 ruchers

- 25.109 ruches

Au 19/07/22 :

- 10 foyers : St Pierre (1), St Joseph (1), St Philippe (8) - 8 foyers ont été dépeuplés (169 ruches détruites); 2 foyers sont toujours actifs (50 ruches)

- 92 ruchers inspectés

- 641 ruches inspectées

• L’état des lieux

Le 05/07/2022, la Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (Daaf) de La Réunion a été informée d’une suspicion de présence d’individus adultes dans un rucher sur Bois d’Olives. Suite

aux prélèvements réalisés, la présence de ce ravageur a été confirmée le 06/07/2022 par le Laboratoire national de référence (LNR) de l’Anses Sophia-Antipolis. Il s’agit de la première découverte de cette

espèce sur le territoire national jusque-là indemne.

Depuis, les équipes de la Daaf et du GDS Réunion ont engagé une course contre la montre face au petit coléoptère des ruches pour empêcher sa prolifération sur l’île. Au 19/07/22, grâce à l’investissement sans faille des équipes de la Daaf et du GDS Réunion, dix foyers ont été confirmés sur les 92 ruchers contrôlés dont 8 sur la commune de St Philippe. La suspicion de foyer sur Ste Marie, largement relayée dans la presse a été infirmée après investigations. Au vu des informations en possession de la Daaf et du GDS Réunion, nous pouvons considérer que nous sommes au début de l’infestation, que le PCR "n’est pas partout" mais contenu sur le sud-est de l’ile.

Par rapport à la situation épidémiologique actuelle, le plan de gestion mis en œuvre qui a été réfléchi, validé à l’unanimité des familles professionnelles en conseil régional d’orientation de la politique

sanitaire animale et végétale (Cropsav) de La Réunion et qui s’appuie sur des expériences réussies dans d'autres territoires est la bonne :

- Le dépeuplement rapide des ruchers contaminés

- L’interdiction de transhumance sur 10 km autour des foyers.

Les services échangent quotidiennement avec la direction général de l’alimentation (DGal), l’Anses et GDS France afin de leur faire part de la situation du terrain et pour adapter le plan de gestion en

conséquence. Chaque apiculteur dont les ruchers ont dû faire l’objet de destruction sont accompagné dans les dimensions techniques, humaines et financières.

Les communications récentes de structures prônant que Aethina tumida était partout et que la bataille été perdue, ont eu pour effet de décrédibiliser l’action de l’Etat et du GDS Réunion. L’anxiété des

apiculteurs s’est accentuée face à ce danger sanitaire et l’action de nos agents sur le terrain s’est sérieusement compliquée avec des apiculteurs hésitent à ouvrir leur porte aux agents ou qui refuse le dépeuplement de leur rucher infestés.

Les positions prises localement par ces structures sont contraires à la stratégie d’éradication validée par leurs représentants nationaux. Par leur position sans fondement scientifique, ils font peser un

gros risque sanitaire et économique sur la filière apicole et végétal de La Réunion. Si ce fléau se répand sur l’ile, ils en porteront une part de responsabilité.

- La guerre n’est pas perdue -

La Daaf et le GDS ont encore toutes les raisons d’être optimiste dans la résolution de cette crise sanitaire si nous nous donnons les moyens dès maintenant ! Pa kapab lé mors san eséyé

Il faut que tout le monde joue le jeu, que chacun prenne conscience de la situation car ce n’est qu’ensemble qu’on y arrivera :

- Sur la base des éléments factuelles, La Daaf et le GDS souhaitent ramener à la raison les responsables d’organisations apicoles et la Chambre d’agriculture. Il est important qu’ils revoient leur position, contraire à la stratégie d’assainissement et dangereuse pour les filières apicoles et végétales. Ils doivent être le relais de l’information et non en être les détracteurs.

- Les apiculteurs doivent rigoureusement respecter les mesures administratives prises afin de limiter au maximum les capacités de prolifération du petit coléoptère des ruches. Le GDS prévoit l’organisation de réunion de secteur pour rencontrer les apiculteurs, parler d’apiculteur à apiculteur et répondre à leurs inquiétudes.

- Pour augmenter les capacités de surveillance du territoire, le GDS Réunion va faire appel aux apiculteurs volontaires pour étoffer son réseau de ruchers sentinelles. Ils seront équipés formés au contrôle de leur rucher afin qu’ils puissent remonter toutes suspicions au GDS.

Les équipes de la Daaf et du GDS sont sur le front tous les jours pour préserver le cheptel apicole de ce fléau. Le Président, le Conseil d’administration ainsi que l’équipe d’encadrement (Daaf, GDS)

remercient les équipes de leur implication et leur détermination. Il est important maintenant que tout le monde les rejoigne dans cette bataille si nous voulons gagner contre le petit coléoptère des ruches.

- Le GDS Réunion -

Le Groupement de défense danitaire (GDS) de La Réunion est une association d’éleveurs créée en 1988. Elle fait partie du réseau GDS France, un réseau mutualiste et solidaire composée de 86 associations en métropole et 4 dans les Dom-tom. GDS Réunion représente et porte la voix de tous les Dom-Tom au conseil d’administration de GDS France.

L’association a pour vocation la protection et l’amélioration de l’état sanitaire des animaux et de leur bien-être, la protection et l’amélioration de l’état sanitaire des aliments pour animaux et des denrées

alimentaires d’origine animale.

C’est une association indépendante et impartiale qui agit dans l’intérêt collectif de la santé publique, de la santé des animaux et de l’économie de l’élevage. Elle représente les éleveurs dans différentes instances telles que le Conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétal (Cropsav).