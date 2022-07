Si le coronavirus poursuit sa propagation dans le monde entier, une autre maladie infectieuse a (re)fait surface depuis le mois de mai 2022 : le monkeypox (ou variole du singe). Ce jeudi 21 juillet, l'OMS doit déterminer si la flambée des cas constitue une urgence de santé publique internationale. Le directeur général de l'OMS s'est dit "inquiet" de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l'ouverture de la réunion du Comité d'urgence, demandant conseil aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte de l'organisation. La France n'est pas épargnée par ce phénomène même si La Réunion en est pour le moment préservée. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

14.500 cas. Voilà le dernier bilan de la variole du singe recensé dans près de 70 pays du monde. Cette maladie infectieuse et contagieuse découverte en 1958 au Danemark chez des macaques crabiers, se transmet aux hommes dès 1970. Elle se propage rapidement au centre de l'Afrique.

Ce n'est qu'en mai 2022 que l’Europe et l’Amérique du Nord ont détecté leurs premiers cas de variole du singe. La recrudescence des cas en dehors des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest s'est étendue dans le monde entier. On enregistre ainsi au 18 juillet 7.896 infections par le virus de la variole du singe, d'après le Centre européen de contrôle de prévention des maladies, avec 2.835 cas pour l'Espagne, 1924 en Allemagne, 912 pour la France, 656 aux Pays-Bas et 515 cas pour le Portugal.

D’après le dernier bilan de Santé Publique France délivré le 19 juillet, la France compte près de 1.453 cas confirmés de variole du singe. Parmi ces cas, on retrouve en Martinique le premier patient atteint de la variole du singe. Pour le moment, aucune contamination n’est à déplorer à La Réunion. Et en Europe, et notamment en France, aucun décès n’a été signalé à ce jour. En Afrique, on dénombre cinq décès.

- Inquiétude grandissante de l'OMS -

En juin, l'OMS appelait déjà les pays à faire preuve de vigilance et de transparence face à une contamination croissante de cette maladie infectieuse. Le 23 juin 2022, l'organisation mondiale de la santé a écarté l'augmentation du niveau d'alerte. La majorité des experts avait alors recommandé à Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, de ne pas prononcer l'urgence de santé publique de portée internationale. Si cette maladie est moins mortelle que le covid-19, l'organisation n'exclut donc pas de considérer le monkeypox, ou variole du singe, d'urgence de santé publique internationale à l'issue d'une réunion planifiée ce 21 juillet, à Genève.

L'Institut pasteur réaffirme sur son site que cette maladie est "devenue un problème de santé majeur dans d'autres pays africains comme au Nigeria et la République Centrafricaine". Les cas de transmissions chez l'Homme et chez les animaux importés dans des pays occidentaux représentent donc un risque croissant pour la sécurité sanitaire.

- Les symptômes et la transmission du virus -

Pour rappel, les symptômes de la variole du singe se traduisent par une éruption en forme de vésicule au niveau du visage, dans la zone ano-génitale (relatif à l'anus et aux organes génitaux) ; les paumes des mains et plantes de pieds. S'en suit le dessèchement, la formation de croûte puis la cicatrisation. Les muqueuses sont aussi concernées.

Des démangeaisons peuvent survenir. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Cette éruption peut s’accompagner de fièvre, de maux de tête, des courbatures et d’asthénie. Les ganglions lymphatiques peuvent être enflés et douloureux, sous la mâchoire, au niveau du cou ou au pli de l’aine. Des maux de gorge sont également signalés.

Les canaux de transmission de la maladie sont divers. Le virus peut se transmettre par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’un malade et par les gouttelettes, rappelle Santé Publique France. A cela s’ajoute la multiplication des cas chez les personnes ayants des rapports sexuels avec ou sans pénétration, et celles aillant plusieurs partenaires. Il est à noter que cette maladie infectieuse n’est "pas connue comme IST mais le contact direct avec une peau lésée durant un rapport sexuel facilité la transmission"

Pour éviter la propagation du virus, il est recommandé de se vacciner. A La Réunion, il est possible de se faire vacciner depuis le 16 juillet dernier, dans trois centres différents. Pour renforcer son dispositif de surveillance, l’ARS met également en place un dispositif d’écoute pour répondre aux questions suscitées par la variole du singe. De quoi informer sur les symptômes, les traitements et les conduites, les gestes à adopter.

A ce jour, 15 personnes se sont faites vaccinées sur l’île, nous fait savoir l’ARS. "Une communication nationale est en cours depuis le lundi 11 juillet soit 2 jours seulement après l’élargissement de la vaccination proposé par la HAS le vendredi 8 juillet", poursuit l’ARS. "Les vaccins contre la variole du singe font partie du stock stratégique et, pour la sécurité de tous, les informations liées à ce stock sont classifiées" indique-t-elle.

Par ailleurs, "les autorités sanitaires confirment que l’ensemble des personnes concernées par les indications de la Haute autorité de santé pourront être vaccinées dans les semaines à venir si elles le souhaitent."

- Un travail d'information pour éviter la stigmatisation -

D’après les chiffres de Santé Publique France, 96 % des cas recensés dans le pays concernent des hommes ayant eu des relations avec d’autres hommes. Face à ces chiffres, la communauté LGBTI+ peut faire l’objet de stigmatisation. Pour faire face aux détracteurs qui pourraient stigmatiser la communauté LGBTI+ , le chef des urgences de l’OMS le rappelle, "la communauté qui est actuellement infectée est l’une des plus engagées, puissantes et responsables que nous ayons, elle qui a travaillé tellement dur pendant des années pour maîtriser un virus encore plus mortel", comme le VIH. Selon l'Unaids, moins de 10% des personnes vivant avec le VIH déclarent une stigmatisation internalisée ou avoir été victimes de stigmatisation et de discrimination dans les soins de santé et les milieux communauté.

Comme le rappel le rapport Onusida 2020, en décembre 2017, "le Partenariat mondial pour l'action visant à éliminer toutes les formes de stigmatisation et de discrimination liées au VIH (Partenariat mondial) a été créé pour inciter les pays à prendre des mesures afin d'éliminer les principaux obstacles aux services liés au VIH."

C'est pourquoi un travail de diffusion d’informations sur la maladie de la variole du singe, notamment en marge des festivals et marches des fiertés de l’été, est effectué entre l’OMS, la société civile et les communautés LGBTIQ+.

