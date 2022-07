Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 18 juillet - Saint-Louis : quatre jeunes tués dans un accident de la route

* Mardi 19 juillet - A La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de vacances

* Mercredi 20 juillet - Campagne sucrière : le personnel quitte l'usine de Bois-Rouge, les cannes ne seront pas livrées

* Jeudi 21 juillet - Les planteurs devant Bois Rouge et le Gol, la coupe toujours à l'arrêt

* Vendredi 22 juillet - Variole du singe : La Réunion épargnée pour le moment

Quatre personnes, une jeune fille et trois jeunes hommes, ont été tuées dans un accident de la route qui s'est produit vers 1h30 dans la nuit du dimanche 17 juillet au lundi 18 juillet 2022 à Bois de Nèfles Coco sur la RN5 à Saint-Louis. Les victimes étaient âgées de 17 ans à 26 ans, indique Réunion la 1ere. Une perte de contrôle est à l'origine de cet accident mettant en cause une seule voiture.

Alors que le mouvement des planteurs touche à sa fin grâce à la signature de la convention canne 2022-2027, entraînant un retour à la normale sur les routes du chef-lieu, les vacances semblent enfin prêtes à démarrer officiellement. Le mois de juillet sonne en effet généralement l'heure aux festivités et aux départs en vacances. Mais si la situation semble être en cours d'apaisement, pour nombre de Réunionnais.es, les vacances continueront de rimer avec galères. Car à La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de congés

C'est un nouvel épisode qui s'ouvre dans la bataille entre les planteurs et l'industriel Tereos. Alors que la convention canne 2022-2027 a (enfin) été signée et que les planteurs ont pu retourner à leurs champs, un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes provoque la colère des agriculteurs. Conséquence : la campagne sucrière qui devait commencer ce mercredi 19 juillet 2022 est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Depuis ce mercredi matin, les planteurs en colère sont mobilisés devant Bois Rouge à Saint-André. Le personnel de l'usine a quitté les lieux en fin de matinée. Dans un communiqué publié en milieu de journée Teros affirme que la nouvelle procédure d'échantillonnage ne concernera "qu'une poignée de planteurs qui ont fait résolument le choix de ne pas respecter les règles d'une transaction loyale". L'industriel estime que "la très grande majorité des planteurs (...) ne sera jamais concernée par ce dispositif"

Les jours se suivent et se rassemblement, et la campagne sucrière prend encore et toujours du retard. Malgré la signature de la convention canne 2022-2027 le mardi 13 juillet 2022, un nouveau différent est apparu entre les planteurs et l'industriel Tereos. Un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes provoque la colère des agriculteurs. Après avoir bloqué l'usine de Bois-Rouge ce mercredi, les employés de Tereos ont quitté les lieux. Une réunion des planteurs se tiendra ce jeudi matin à l'usine du Gol, où la campagne n'a pas commencé non plus. Un appel au rassemblement est lancé devant les deux usines du Gol et de Bois-Rouge ce jeudi matin.

Si le Covid-19 poursuit sa propagation dans le monde entier, une autre maladie infectieuse a (re)fait surface depuis le mois de mai 2022 : la variole du singe (ou monkeypox). Ce jeudi 21 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devait déterminer si la flambée des cas constitue une "urgence de santé publique internationale", plus haut niveau d'alerte de l'organisation. En ouverture de la réunion du Comité d'urgence, le directeur général de l'OMS s'est dit "inquiet" de l'augmentation du nombre de cas de cette maladie. Plusieurs cas ont déjà été signalée en France, dont un en Martinique. La Réunion est épargnée pour le moment. 15 personnes se sont déjà faites vaccinées dans l'île.