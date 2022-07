BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 juillet 2022 :



Manèges dans les fêtes foraines : s'amuser oui, mais pas au péril de sa vie

Du 22 au 31 juillet 2022, a lieu au parc de la Nordev, Luna Park. Une fête foraine destinée essentiellement aux enfants de 2 à 14 ans. Pour l'occasion, une vingtaine de manèges pour enfants a été installée et une trentaine pour enfants et adultes, afin que les plus grands puissent également s'amuser. Mais faire la fête ne se fait pas à la légère. Pour assurer la sécurité des petits et grands, une règlementation est imposée aux exploitants de manèges

Cahiers de vacances : quand apprendre doit rester amusant pour les marmailles

Les grandes vacances scolaires sont synonymes de repos, d'amusement, de voyage ou encore de fête. A cela s'ajoutent les révisions avec les cahiers de vacances. En France, des milliers voire des millions d'exemplaires sont vendus chaque année. Il en existe pour tous les niveaux et pour tous les âges. Entre les maillots de bain, la crème solaire, les bocaux de piments, il fait sa place dans les valises françaises depuis près de 89 ans. Pour les enfants, c'est un moyen de continuer à travailler tout en s'amusant.

Rétro : accident mortel, Précarité, Campagne sucrière, Planteurs, Variole du singe

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 18 juillet - Saint-Louis : quatre jeunes tués dans un accident de la route

* Mardi 19 juillet - A La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de vacances

* Mercredi 20 juillet - Campagne sucrière : le personnel quitte l'usine de Bois-Rouge, les cannes ne seront pas livrées

* Jeudi 21 juillet - Les planteurs devant Bois Rouge et le Gol, la coupe toujours à l'arrêt

* Vendredi 22 juillet - Variole du singe : La Réunion épargnée pour le moment

Au coeur de la Californie, la communauté portugaise fait vivre la corrida, sans effusion de sang

Comme dans n'importe quelle corrida portugaise, l'élégant cavalier fait habilement volter son cheval pour esquiver les cornes du taureau qui le charge, puis se penche à en tomber pour lui planter une banderille dans l'échine. Sauf qu'aucun sang ne coule - la banderille équipée d'un velcro vient juste s'accrocher sur un coussin fixé au dos du taureau - et que la majeure partie des spectateurs s'expriment en anglais.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée entre le soleil et les nuages

Matante Rosina va devoir mettre sa petite veste pour ce samedi 23, juillet 2022. Si le temps s'améliore dans l'Est, de Saint-Joseph à Sainte-Marie, la pluie et les nuages dominent. Nuages et soleil se partagent le ciel sur le littoral