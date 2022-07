Les grandes vacances scolaires sont synonymes de repos, d'amusement, de voyage ou encore de fête. Mais pour les marmailles les révisions rodent et trainent les cahiers de vacances dan leur sillage. En France, des milliers voire des millions d'exemplaires sont vendus chaque année. Il en existe pour tous les niveaux et pour tous les âges. Entre les maillots de bain, la crème solaire, les bocaux de piments, il fait sa place dans les valises des vacanciers français depuis près de 89 ans. Pour les enfants, c'est un moyen de continuer à travailler tout en s'amusant (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Le cahier de vacances a été inventé en 1933 par le français Roger Magnard. Et depuis, les familles françaises l’ont adoptées. En 2021, environ 5 millions d’exemplaires ont été vendus en France, selon Le Parisien.

Utiles, agréables à faire ou encore nécessaire pour entretenir sa mémoire, ces carnets sont (presque) des indispensables pour occuper son temps libre durant les grandes vacances et pour attaquer la grande rentrée sereinement.

Pour une mère de famille en vacances à La Réunion avec ses marmailles, "on a l’habitude d’en prendre. Ça prépare mieux les enfants à l’année suivante et comme ce n’est pas très studieux ça leur permet de s’amuser en apprenant". Ses enfants l’assurent, les cahiers de vacances permettent de mieux préparer la rentrée. "Ça s’est toujours bien passé quand on les a fait", "ce n'est pas bien de ne rien faire, il ne faut pas complètement lâcher les cours pour ne pas avoir du mal au moment de rentrer en classe", disent-ils successivement.

La tendance se confirme dans les magasins. Plus d’une dizaine de maisons d’édition en proposent chaque année. Hachette, Nathan, Hatier, etc. Comme l’explique Jessica Lebeau, employée de librairie, les parents continuent d’en acheter pour les enfants. Mais comme tous les produits en ce moment, le prix des cahiers de vacances augmentent. Regardez :

Pour un couple de vacanciers, qui n’ont plus d’enfant à charge, ils racontent que "quelques semaines avant la rentrée, on leur faisait faire les carnets de vacances. Ça les remettait dans le bain avec un petit peu de révision. Mais bon, ils aimaient moyennement en faire… Ce n’était pas impératif non plus", s’exclament-ils sourire aux lèvres

- Réviser ses cours de l'année précédente au détriment des cahiers de vacances -

Si certains parents sont favorables aux cahiers de vacances pour que l’enfant puisse continuer à apprendre en s’amusant, d’autres estiment que les vacances c’est fait pour se reposer.

Pour Joël de Palmas, enseignant de Terminal, dans un lycée professionnel de La Réunion, "les maisons d’édition ne mettent pas toujours à jours leurs manuels. Comme il y a du stock, il faut qu’ils les vendent. Je suis déjà tombé sur des carnets avec un retard au niveau des cours proposés. Les lois changent tout le temps donc les cahiers ne sont pas forcément à jour", témoigne-t-il.

Il estime que réviser ses cours de l’année précédente et regarder les prochaines notions prévues pour la rentrée suffisent à se préparer. "Après même sans les cahiers de vacances, on peut continuer à se cultiver. Sur internet on retrouve de multiples exercices", explique-t-il. "Et puis l’enfant a besoin de se reposer…", termine-t-il.

- Apprendre en famille -

Pour Sophie (nom d’emprunt), c’est bien de pouvoir donner quelques exercices à faire à ses enfants durant les grandes vacances scolaires. "Aujourd’hui les enfants sont soient sur l’ordinateur, soient sur leur tablette. Ils oublient la lecture, l’écriture. Mais il ne faut pas leur imposer. On leur propose de travailler une petite heure dans la journée après avoir pris un bon goûter par exemple", poursuit-elle.

De son côté, Serge Lebon, coach en parentalité LeBon Pas, estime que les cahiers de vacances permettent de faire de l’apprentissage tout en s’amusant. "C’est aussi pour occuper l’enfant qu’on peut lui donner ces exercices". Il poursuit que les parents doivent également être impliqués dans cette activité.

"C’est l’apport en plus avec les parents qui expliquent aux enfants. Cela rend alors plus attractif le cahier de vacances". Car pour lui il faut aussi "apprendre en s’amusant". Si ces carnets ne sont pas légion dans les foyers réunionnais, le coach en parentalité rappelle que pour continuer à apprendre pendant les vacances, il existe d’autres alternatives, tout aussi enrichissantes.

"On peut faire de la pâtisserie pendant les vacances ; il y a des notions de maths de poids, de mesures par exemple. Après avec mes enfants, on s’amuse à compter le nombre de panneaux publicitaires sur la route, le nombre de voitures avec une certaine couleur, etc".

De quoi réviser avec originalité les mathématiques. Enfin le coach et père de famille, recommande par la même occasion aux parents de faire des activités avec les marmailles s’ils ne font pas le choix de prendre des cahiers de vacances.

Pour tout achat de cahiers de vacances, comptez en moyenne entre 5 et 9 euros, pour les classes de primaires, maternelle et collèges. Un nouveau chef de dépense, en plus des effets scolaires à acheter avant le retour sur les bancs de l'école.

