Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina va devoir mettre sa petite veste pour ce samedi 23 juillet 2022. Si le temps s'améliore dans l'Est, de Saint-Joseph à Sainte-Marie, la pluie et les nuages dominent. Nuages et soleil se partagent le ciel sur le littoral (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina va devoir mettre sa petite veste pour ce samedi 23 juillet 2022. Si le temps s'améliore dans l'Est, de Saint-Joseph à Sainte-Marie, la pluie et les nuages dominent. Nuages et soleil se partagent le ciel sur le littoral (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)