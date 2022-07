L'ouverture de l'usine du Gol à Saint-Louis pour le lundi 25 juillet, a été décidée ce samedi 23 juillet au matin lors d'une réunion CMU. Ainsi, les planteurs vont pouvoir apporter leurs cannes à sucre. L'usine de Bois-Rouge elle va également ouvrir les grilles pour les planteurs. Une nouvelle réunion CMU doit avoir lieu dans les prochaines heures pour décider de l'ouverture cette fois-ci de l'usine de Beaufonds de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

C'est suite à un vote lors de la réunion CMU au Gol, où la CGPER est majoritaire, qu'a été votée l'ouverture de l'usine pour le début de campagne sucrière. Cette ouverture vient s'ajouter celle de Bois-Rouge dans le même temps lundi 25 juillet, dès 6h00 du matin, suite à la décision de la CMU de Bois-Rouge d'ouvrir la campagne sucrière.

Lire aussi - Planteurs : Tereos annonce que le début de la campagne sucrière se fera lundi

Pour rappel, les planteurs s'étaient mobilisés depuis mercredi 20 juillet devant les grilles de l'usine du Gol et de Bois-Rouge. En cause : un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes, qui règle la question de l'achat canne entre planteurs et industriels.

Lire aussi - Les planteurs devant Bois Rouge et le Gol, la coupe toujours à l'arrêt

www.ipreunion.com/[email protected]