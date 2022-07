BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 24 juillet 2022 :



- L'hommage aux esclaves marrons passe aussi par la géographie

- Foot/Euro féminin : les Bleues avalent la pression et les Pays-Bas

- Sappy : une application pour faciliter le maintien à domicile de nos gramounes

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Elisabeth Borne en "flag" de vapotage, fan escroquée

- Les tigres sauvages sont plus nombreux dans le monde qu'on ne pensait

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour des éclaircies ce dimanche

L'hommage aux esclaves marrons passe aussi par la géographie

Sur ses 2.512 km2 , La Réunion est traversée de part et d'autre, de sentiers permettant de découvrir les sommets de l'île. Entre Mafate, Cilaos, Salazie, le Piton d'Anchaing, ou encore le Dimitile, les amoureux des sentiers ont de quoi admirer les paysages des hauts. Si ces endroits sont aujourd'hui bien connus et fréquentés, autant par le public local que par les touristes, beaucoup ignorent que ces sentiers et pitons rendent hommage à des esclaves marrons qui ont refusé de se soumettre au joug des dominants, pour la plus grande fierté du peuple réunionnais

Foot/Euro féminin : les Bleues avalent la pression et les Pays-Bas

Enfin, une demie! Les Bleues, poussées en prolongation, ont avalé la pression qui les faisait trembler depuis une décennie en quarts de finale, s'offrant samedi à l'Euro le scalp des sortantes Néerlandaises (1-0 a.p.) au bout du suspense, avec sang froid. Les Bleues affronteront l'Allemagne en demi-finale ce mercredi

Sappy : une application pour faciliter le maintien à domicile de nos gramounes

Vincent Pongerard et Nicolas Esparon ont tous les deux 34 ans. Depuis mai 2022, ils ont lancé leur entreprise "Sappy". L'objectif : faciliter la prise en charge et le maintien à domicile des personnes âgées. Grâce à leur formation respective, médecin généraliste pour Vincent Pongerard et chef de projet en développement de produits pharmaceutiques pour Nicolas Esparon, les deux amis d'enfance se sont lancés dans cette aventure. Rencontre avec Vincent Pongerard, co-fondateur de Sappy.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Elisabeth Borne en "flag" de vapotage, fan escroquée

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022, il y a d'abord Elisabeth Borne est prise en flagrant délit de vapotage à l'Assemblée nationale malgré les interdictions de vapoter. Il y a ensuite cette Albigeoise qui pensait échanger avec le chanteur d'un groupe allemand dont elle est très fan et qui s'est fait escroquer 30.000 euros, soit la quasi-totalité de son héritage.

Les tigres sauvages sont plus nombreux dans le monde qu'on ne pensait

Les tigres sauvages sont 40% plus nombreux dans le monde qu'on ne le pensait jusque-là et la population de Panthera tigris "semble se stabiliser voire augmenter", même si elle reste une espèce menacée, a révélé jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour des éclaircies ce dimanche

Que Matante Rosina se rassure, elle va pouvoir apprécier la fin de son week-end avec son chat Miyu. Elle peut même choisir entre l'Est et l'Ouest de l'île puisque le soleil sera présent sur l'ensemble de l'île.