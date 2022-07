Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 305 infractions au total, 179 pour les gendarmes et 126 pour les policiers. Lors de ses contrôles, deux motards ont été contrôlés à 113 et 117 km/h au lieu de 50 km/h. L'un des pilotes était sous l'emprise de l'alcool. Près de 20 permis ont été retirés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 305 infractions au total, 179 pour les gendarmes et 126 pour les policiers. Lors de ses contrôles, deux motards ont été contrôlés à 113 et 117 km/h au lieu de 50 km/h. L'un des pilotes était sous l'emprise de l'alcool. Près de 20 permis ont été retirés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)