L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien, vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'EFS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lundi 25 juillet 2022

• Cinépalmes de Sainte Marie, entre 9h et 15h

Mardi 26 juillet 2022

• Village de Corail à l'Hermitage - Saint-Gilles les Bains, entre 9h30 et 12h30 et entre 14h et 16h30

Mercredi 27 juillet 2022

• Leader Price de Saint-Paul - Chaussée Royale, entre 8h30 et 17h

Jeudi 28 juillet 2022

• E.Leclerc express Bras-Panon, enre 12 et 17h

• Mairie de Saint-Joseph, entre 8h et 12h

Vendredi 29 juillet 2022

• Place des Cheminots au Port (Place du Marché Forain)

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne à l’adresse suivante, ou par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h)

Voici le planning des collectes sur les sites permanents :