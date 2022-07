Le champion de La Réunion et de France 2022 de Muy-Thaï, Emerick Tiparis, doit s'envoler prochainement au Canada pour le championnat du monde WBC. Cet évènement a lieu du 12 au 16 août prochain. Pour pouvoir y participer, une cagnotte en ligne est mise en place. (Photo d'archive : ma.m/www.ipreunion.com)

C'est sur le site internet Leetchi qu'est mis en place cette cagnotte. Dans le déscriptif Emerick Tiparis précise "Aujourd'hui pour faire ma passion, j'ai besoin de votre soutien. Je donnerai le maximum de moi-même pour vous rendre fier. Il n'y a pas de petits dons. Si tout le monde s'y met et partage un maximum, cela peut me permettre d'aller le plus haut possible. Merci pour votre soutien à toutes et à tous." Agé de 12 ans, cela fait près de trois ans que le licencié sur Moufia Boxing Club pratique ce sport. Il a remporté la coupe de France de Muy-Thaï dans la catégorie des moins de 47 kilos.

Au 24 juillet, près de 70 euros ont déjà été collectés.

