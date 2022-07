• Elisabeth Borne pris en flagrant délit de vapotage à l'Assemblée nationale

La Première ministre, Élisabeth Borne, a été vue en train de vapoter lors d'une séance à l'Assemblée nationale. La séquence, a été rapidement relayée sur les réseaux sociaux. Une habitude qui ne date pas d'hier mais surtout, qui est proscrite au sein de l'hémicycle.

Sénat, Assemblée nationale, à plusieurs reprise Elisabeth Borne a été surprise en flagrant délit de vapotage, pensant être cachée par son masque noir. Si la Première ministre espérait que cela ne se voit pas, c’était sans compté l’œil des caméras.

En janvier 2021 déjà, un député, Maxime Minot, s’était agacé de voir Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, vapoter. " Sympa la Ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion qui vapote tranquillement pendant que je lui pose une question dans l'hémicycle... Le nouveau monde est vraiment "particulier"..." avait-il déclaré dans un post.

Une question se pose alors, a-t-on le droit de faire cela au sein de l'Hémicycle ?

Sur le site du Ministère du Travail, en son article L3513-6 du code de la santé publique, il est bien précisé qu’il est interdit de fumer et de vapoter "sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif". Le Parlement n'y fait pas exception. Contacté, le service presse du Sénat nous le confirme, "la cigarette électronique n'est pas autorisée dans l'hémicycle".

Elisabeth Borne est donc en infraction lorsqu’elle vapote. Ce geste est passible d’une amende qui se monte à 68 euros.

• Elle pense échanger avec une star de la pop allemande et se fait escroquer 30.000 euros

Une Albigeoise a eu la mésaventure de se faire escroquer par un homme, qu'elle pensait être le chanteur d'un groupe allemand dont elle est très fan. Piégé par un escroc, elle s'est fait escroquer 30.000 euros, soit la quasi-totalité de son héritage.

La mésaventure de cette jeune femme a été relayée par nos confrères de BFM TV. L'homme, un véritable escroc, lui a fait croire à un avenir de rêve.

L'histoire commence en 2020. L'Albigeoise poste un commentaire sous une photo d'un compte Instagram du groupe de musique allemande, Modern Talking. Éperdument fan, lorsqu'elle reçoit une réponse, elle n'en croit pas ses yeux et commence à engager la conversation par messages privés. "Il me disait qu'il allait divorcer, que nous allions nous marier et vivre ensemble", raconte l'Albigeoise auprès de nos confrères de la Dépêche du Midi.

C'est alors que le piège se referme sur elle. L'homme qui se fait passer pour la star des années 1980 lui demande de l'argent, prétextant un futur projet immobilier pour s'installer avec elle à Paris. La fan, convaincue, finit par envoyer 30.000 euros de l'héritage reçu par sa défunte mère. Si à un moment, l'Albigeoise eut des doutes, l'homme arrivait à les faire s'envoler rapidement.

Malheureusement, un jour, la jeune femme se rend compte de la supercherie dont elle est victime. Mais trop tard, l'ensemble de son héritage a été dilapidé.

Une pré-plainte devrait être déposée par la victime.

• Un ministre du Pendjab boit l'eau d'une rivière pour prouver qu'elle n'est pas polluée...et finit hospitalisé

Le ministre en chef du Pendjab en Inde, Bhagwant Mann, a voulu prouver que l'eau d'une rivière sacrée, Kali Bein, était consommable. Il a finalement été hospitalisé deux jours plus tard en raison de douleurs à l'estomac. Il souffrirait d'une infection, en lien avec la consommation de cette eau, d'après les médias indiens.

Se plaignant de graves maux, mardi soir, il a transporté et a pris en charge à Dehli. Son transfert avait été gardé secret par le gouvernement. Mais des sources concordantes au journal The Indian Express ont assuré que son hospitalisation était directement liée à la consommation de l'eau du ruisseau.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw