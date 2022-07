BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 25 juillet 2022 :



- La campagne sucrière va pouvoir démarrer ce lundi

- Dispositifs de la Caf : les Réunionnais ont eux aussi droit aux vacances

- Un violent incendie continue de s'étendre en Californie, des milliers d'évacués

- Saint-Pierre : un piéton décède après avoir été percuté par un véhicule

- Bilan routier : un jeune conducteur contrôlé à 108 km/h pour 50 km/h, retrait du permis et du véhicule

- La pa Météo France i di, sé zot i di - après la pluie, le soleil refait son apparition

La campagne sucrière va pouvoir reprendre son cours à La Réunion

Après des jours de mobilisations devant les grilles des différentes usines de l'île et après des réunions CMU avec les syndicats et les usiniers, la campagne sucrière va pouvoir démarrer progressivement. Les usines de Bois-Rouge, de Savanna et du Gol sont ouvertes dès ce lundi 25 juillet. A l'origine de ce retard : un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes appliqué par Tereos.

Dispositifs de la Caf : les Réunionnais ont eux aussi droit aux vacances

Alors que les grandes vacances pour nos marmailles ont commencé il y a de cela quelques jours, la question se pose pour certains, de savoir où ils passeront leurs vacances. À La Réunion, pour les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF), un dispositif existe pour aider financièrement les familles. Un dispositif différent de celui mit en place en métropole, Vacaf, destiné aux familles modestes.

Un violent incendie continue de s'étendre en Californie, des milliers d'évacués

Un violent incendie qui ravage depuis vendredi la forêt californienne continuait de s'étendre dimanche, causant l'évacuation de milliers de personnes, dans un contexte de forts pics de chaleur affectant des dizaines de millions d'Américains dans tout le pays.

Saint-Pierre : un piéton décède après avoir été percuté par un véhicule

D'après nos confrères de Réunion la 1ère, un homme d'une cinquantaine d'année est décédé en début de soirée après avoir été percuté par un véhicule. L'incident s'est produit au niveau de la déviation de Grand-Bois, dans le sens Saint-Pierre - Saint-Joseph. Les secours ainsi que la gendarmerie ont été dépêchés sur place.

Bilan routier : un jeune conducteur contrôlé à 108 km/h pour 50 km/h, retrait du permis et du véhicule

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 305 infractions au total, 179 pour les gendarmes et 126 pour les policiers. Lors de ses contrôles, deux motards ont été contrôlés à 113 et 117 km/h au lieu de 50 km/h. L'un des pilotes était sous l'emprise de l'alcool. Près de 20 permis ont été retirés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di- Après la pluie, le soleil refait son apparition

Après la pluie, le beau temps sur La Réunion. Matante Rosina va pouvoir garder son parapluie dans le sac. Le soleil fait son retour. Mais le vent lui reste bien présent sur le littoral. La fré i kok marmay ; prévoyez donc votre palto pour ce lundi.