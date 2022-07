Le premier semestre 2022 est particulièrement meurtrier sur les routes réunionnaises. Au 25 juillet, ce sont 34 personnes qui ont perdues la vie dans un accident, dont six en l'espace d'une semaine. Rien que pour le mois de juillet, huit victimes de la route sont à déplorer. A la même période l'an dernier, 26 personnes étaient décédées sur les routes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mois de juillet avait déjà mal débuté : en l'espace de deux jours, deux pilotes de deux-roues sont décédés. Le premier, dimanche 3 juillet, a perdu le contrôle de sa motocyclette sur la quatre voies de Sainte-Marie. Le second a perdu la vie dans la nuit de dimanche 3 à lundi 4 juillet dans l'agglomération de Saint-Louis



Quatre jeunes sont ensuite tragiquement décédés dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 juillet à Saint-Louis, dans un accident n’impliquant qu’une seule voiture. Les victimes étaient âgées de 17 à 26 ans.



Samedi 23 juillet, un jeune scootériste est décédé dans le centre-ville de La Possession après avoir percuté une voiture. Son passager a lui été transféré à l’hôpital en état d’urgence absolue.



Enfin, dimanche 24 juillet, un piéton d’une cinquantaine d’années a été mortellement fauché en tentant de franchir la quatre-voies de Saint-Pierre.



- Une année meurtrière -



Depuis le début de l'année 2022, en secteur Gendarmerie, 24 personnes ont perdu la vie dans un accident, soit trois de plus qu'à la même période de 2021. Dans 40 % des cas, les conduites sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants étaient à l'origine du drame.



51 pilotes de deux-roues motorisés ont été impliqués dans un accident corporel, et 10 d’entre eux sont décédés, soit une victime de plus que l'année dernière à la même période.



10 personnes sont décédées en secteur Police depuis le début de l'année, soit cinq de plus qu’à la même période en 2021. Trois de ces victimes circulaient en deux-roues.



De nombreux appels à la prudence ont été lancés par les autorités, alors que la période de vacances de l’hiver austral est propice aux accidents. Malgré cela, les accidents se sont enchaînés depuis le début du mois, avec souvent une consommation d’alcool en toile de fond.



