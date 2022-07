Après des jours de mobilisations devant les grilles des différentes usines de l'île et après des réunions CMU avec les syndicats et les usiniers, la campagne sucrière va pouvoir démarrer progressivement. Les usines de Bois-Rouge, de Savanna et du Gol sont ouvertes dès ce lundi 25 juillet. A l'origine de ce retard : un nouveau protocole d'échantillonnage des cannes appliqué par Tereos. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Bonne nouvelle donc pour les planteurs qui avaient déjà commencé à couper leur canne dès la semaine dernière. Alors même que l’intersyndical a pu aboutir à un terrain d’entente avec les usiniers dont Tereos à propos de la convention canne. Suite aux différentes CMU du 22 et 23 juillet dernier réunissant Tereos et les syndicats, l’usine du Gol de Saint-Louis, de Grands-Bois à Saint-Pierre, de Savanna à Saint-Paul ainsi que celle de Bois-Rouge à Saint-André va accueillir à nouveau les planteurs et leurs cannes.

Les usines de Beaufonds, Ravine-Glissante et de Pente Sassy quant à elles ne sont pas concernées par ces réouvertures.

Si la campagne sucrière a pris à nouveau du retard c’est en raison du nouveau protocole d'échantillonnage des cannes mis en place par Tereos. Raison pour laquelle le mardi 19 juillet, les planteurs ont refusé d’assister à la commission mixte d’usine (CMU). Et qu’ils ont commencé à se mobiliser devant les grilles des usines. "Cette décision est une protestation contre le passage en force du nouveau protocole", expliquaient alors les Jeunes agriculteurs. Ils dénoncent ainsi un protocole dans lequel ont été modifiés "les points de perçage et d'analyses pour les cannes longue machine. Les planteurs ont désapprouvé d’autant plus les modifications que, selon eux, "cela a été fait sans notre accord". "Le protocole de campagne proposé par Tereos est inacceptable", a estimé Dominique Gigan, président de la FDSEA.

De son côté, l’industriel a expliqué que "ce système sera mis en place pour seulement quelques planteurs car pour 98% d’entre eux nous n'avons pas de doute", d’après Florent Thibaut, directeur agricole de Tereos. Pour lui, il s'agit d'"acheter la réalité du sucre de ce chargement".

Par ailleurs, le vendredi 22 juillet, une délégation de salariés de l’usinier Tereos s’est mobilisé à son tour devant la préfecture pour alerter sur la situation des saisonniers. En cause : la réforme de l'assurance chômage, qui nécessite désormais six mois de travail pour pouvoir toucher des indemnités. Un délai trop long pour ces saisonniers, qui ne remplissent plus les conditions nécessaires. Une réunion s'est tenue en préfecture pour alerter l'Etat

- Un problème réglé après celui de la signature de la convention canne -

Un nouveau retard donc pour la campagne sucrière après 16 jours de mobilisation de la part des syndicats et des planteurs devant la préfecture pour la convention canne 2022-2027. Cette dernière a par ailleurs été signée le 13 juillet dernier, veille de la fête nationale, à 16h30, en présence des représentants syndicaux, des collectivités, des industriels mais également de Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer en visio.

Pour rappel, c’est en mai dernier que l’alerte a commencé à être donnée par les planteurs et leurs représentants syndicaux. Deux mois avant le début de la campagne sucrière, la convention 2022-2027 n’était toujours pas signée et les négociations avec les industriels n’avaient pas encore débutées. Dans un contexte où la richesse en sucre et le prix de la canne baissait, la Chambre d’agriculture avait tiré la sonnette d’alarme. Une enveloppe de 14 millions d’euros avait d’ailleurs été débloquée à destination des agriculteurs.

Le 31 mai 2022, une réunion a lieu au CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre) situé à la Providence, entre planteurs et industriels. Le comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) n’arrive pas à se mettre d’accord. Les industriels demandant donc des aides supplémentaires à l’État, alors qu’une enveloppe de 28 millions d’euros leur avait déjà été accordée. De là, s’installe un climat de tension entre planteurs et industriels, dont Tereos. Le dialogue est au point mort. Chaque semaine une nouvelle réunion, mais toujours aucune avancée dans les négociations.

Le jeudi 30 juin, alors que les discussions avec Albioma avancent et l’État, du côté de Tereos, les discussions sont au point mort. L’industriel n’étant d’ailleurs pas présent physiquement lors de cette réunion. Une absence que l’intersyndicale avait déclarée comme " un manque de respect ". Et alors que les représentants étaient en réunion, plusieurs tracteurs avaient pris la route direction le Département afin de réclamer l’aide et le soutien des conseillers et du président, Cyrille Melchior.

Mardi 5 juin, journée cruciale pour les planteurs. Une nouvelle réunion se tient avec les planteurs, alors que la campagne aurait déjà dû commencer. Malheureusement, aucune avancée significative n’a été faite et la convention canne toujours pas signée.

Le vendredi 8 juillet, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et son ministre délégué sont à La Réunion. Une réunion a eu lieu entre les deux représentants de l’État, les industriels et les planteurs, mais la réunion tourne mal, toujours pas de négociations en vue. Le lendemain, c’est seulement avec un membre du cabinet du ministre Gérald Darmanin qu’ils s’entretiennent. Une énième journée marquée par un échec des négociations. Cependant, "grâce à un engagement des ministres, une solution a été proposée, permettant de garantir le maintien du prix de la tonne de canne de référence à 40,07 euros".

La filière de la canne représente 18.000 emplois directs et indirects à La Réunion.

