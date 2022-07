À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 11 juillet 2022 est supérieur de 35 % à celui constaté sur la même période de 2019. C'est le département français où l'augmentation est la plus forte. Cette hausse s'élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février, + 25 % en mars, + 33 % en avril, + 29 % en mai et + 16 % sur la période allant du 1er juin au 11 juillet. À Mayotte, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 11 juillet 2022 est supérieur de 20 % à celui constaté sur la même période de 2019. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Du 1er janvier au 11 juillet 2022, 351 724 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 22 juillet 2022, soit 6,0 % de plus qu’en 2019 (+ 20 034 décès). Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.

Ainsi, sur la période allant du 1ᵉʳ janvier au 13 juin, le nombre de décès, qui était de 306 524 lors de la diffusion du 24 juin, est revu à la hausse pour s’établir à 308 438 à la date du 22 juillet soit une révision de + 0,6 %. La hausse du nombre de décès par rapport à la même période en 2019, qui était estimée à + 6,5 %, est révisée à + 7,1 %.

Entre le 1er janvier et le 11 juillet 2022, les décès toutes causes confondues sont moins nombreux qu’à la même période en 2021 (– 4 101, soit – 1,2 %) et proches de ceux de 2020 (+ 828, soit + 0,2 %).

Si sur la période janvier-février, les décès en 2022 sont proches des décès en 2021 (– 0,3 %), ils sont nettement supérieurs à ceux de janvier-février 2020 (+ 13,6 %), en raison d’une grippe saisonnière ayant entraîné peu de décès début 2020 ; en comparaison avec janvier-février 2019, les décès en 2022 sont plus élevés de 6,3 %.

En revanche, sur la période mars-avril, les décès de 2022 sont inférieurs à ceux de 2021 (– 2,5 %) et très nettement inférieurs à ceux de 2020 (– 13,0 %), en raison de la 1ère vague de la Covid-19 ; en comparaison avec 2019, sur la période mars-avril, les décès de 2022 sont supérieurs de 10,2 %.

Selon les données provisoires du 22 juillet, sur la période allant du 1er mai au 11 juillet, le nombre de décès en 2022 est légèrement inférieur à celui de 2021 (- 0,7 %) et supérieur à celui de 2020 (+ 2,6 %) ou de 2019 (+ 2,0 %).

Pour suivre l’évolution de la mortalité en 2022, comme pour le suivi de la mortalité en 2021, l’Insee fait le choix de privilégier la comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid-19.

Selon les données provisoires du 22 juillet 2022, le nombre de décès moyen par jour continue de diminuer : il est de 1 580 en juin 2022, après 1 645 en mai et 1 870 en avril. En avril, il était en légère augmentation par rapport à mars (1 850), alors que le nombre de décès quotidiens n’avait cessé de diminuer depuis le début de l’année (2 150 en janvier 2022, 2 035 en février 2022, conférer la page des Synthèses pluriannuelles).

En France métropolitaine, le nombre de décès enregistrés entre le 1ᵉʳ janvier le 11 juillet 2022 est supérieur de 5,6 % à celui mesuré sur la même période en 2019.

Sur cette période, toutes les régions de France métropolitaine enregistrent une hausse des décès. Elle est la plus prononcée en Corse (+ 12 %), en Occitanie (+ 8 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 8 %). Elle est la plus faible en Ile-de-France (+ 3 %).

Les départements d’outre-mer connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1ᵉʳ janvier au 11 juillet (+ 24 %).

La hausse des décès est particulièrement élevée à La Réunion (+ 35 %) et la moins marquée en Guyane (+ 9 %).

Pour les départements d’outre-mer les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le nombre de décès pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.