Alors que les grandes vacances pour nos marmailles ont commencé il y a de cela quelques jours, la question se pose pour certains de savoir où ils passeront leurs congés. À La Réunion, pour les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF), un dispositif existe pour aider financièrement les familles. Un dispositif différent de celui mit en place en métropole, Vacaf, destiné aux familles modestes.

De nombreux réunionnais ont été interpellés de voir que La Réunion ne figurait pas parmi le dispositif Vacaf, une aide pour aider les familles à bénéficier de tarifs préférentiels dans des campings labellisés. La Caf de La Réunion s’en explique.

"Le dispositif Vacaf n’est effectivement pas mis en œuvre dans notre département car il concernerait un volume d’allocataires trop important et il faudrait que le territoire de La Réunion soit assez grand pour proposer cela". Tout en ajoutant, "le dispositif VACAF repose notamment sur l’utilisation d’un réseau de structures (villages vacances, campings, etc.) labellisées VACAF par les familles, en fonction de leurs ressources. Or, ce réseau de structures n’est aujourd’hui pas développé dans notre Département."

Cependant, les Réunionnais ne sont pas pour autant oubliés. La Caf de La Réunion a elle aussi mis en place un dispositif, appelé "Les aides au Temps Libre".

"La Caf Réunion a fait le choix de développer une politique vacances locales liée aux spécificités de son territoire, afin qu’une aide aux vacances puisse être offerte aux familles réunionnaises et notamment aux plus modestes d'entre elles", explique l’organisme. "Cet accompagnement aux vacances se fait via un dispositif d’aides au temps libre." La Caf conclut, "ce n'est pas équivalant à Vacaf mais c'est autre chose."

Pour bien comprendre la différence en ces deux dispositifs. Le label Vacaf est un engagement de qualité et d’accueil qui permet d’offrir aux familles modestes un large choix de destinations et de formules d’hébergement parmi les 3.600 établissements partenaires dans toute la France.

- Qu’est-ce que les aides au temps libre ? –

Les aides au Temps Libre permettent de financer le départ en vacances des enfants ou de la famille. Pour l’enfant seul, il suffit de l’inscrire auprès de l’organisateur. Pour les familles, il faut être allocataire de la Caf, avoir au moins un enfant à charge et un quotient familial inférieur ou égal à 700 euros par mois. "La participation des familles est liée à leurs ressources et la Caf complète donc le financement des séjours pour offrir aux plus fragiles, la possibilité d'un temps de vacances à moindre coût", explique la Caisse d'allocations familiales.

Pour cela, trois centres de vacances à La Réunion et deux campings sont partenaires de ces aides : le village Corail à Saint-Gilles, le village des sources à Cilaos et le centre de vacances de l’Étang-Salé. Mais également le camping de l’Étang-Salé et celui de l’Hermitage. Les services de la Caf nous informe également que, "la Caf de La Réunion développe par ailleurs un partenariat étroit avec l'association Bois Corail à l'Hermitage, association qu’elle soutient financièrement dans ce cadre".

L’aide de la Caf est plafonnée à 80 % de la facture et accordée pour des séjours de trois à dix nuits par an. Le versement du montant de participation de la Caisse d’allocations familiales se fait directement aux gestionnaires.

Vous pouvez trouver sur caf.fr, un document d'information vous présentant l'ensemble des aides développées par la Caf de la Réunion dans ce cadre. Pour accéder à ces éléments c'est ici : Préparez vos vacances - Les aides au Temps Libre | Bienvenue sur Caf.fr

En 2021, 1.169 enfants et 2.755 familles ont pu bénéficier des aides aux temps libres versées par la Caf de La Réunion pour un montant 1.241.810 euros.

