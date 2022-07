Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 15 heures

"Développer l'engagement bénévole associatif et le faire ensemble pour répondre aux enjeux sociétaux du territoire réunionnais", tel est l'objectif de la journée "Donn anou la min", qui aura lieu le 28 août 2022 à la Nordev (Saint-Denis) entre 9h30 et 16h. Ce projet est lancé grâce à l'association de quatre acteurs notables de La Réunion que sont Réunion bénévolat, le Groupe CRC (Caisses réunionnaises complémentaires), le Crédit Agricole de La Réunion soutenu par la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports). Nous publions ci-dessous leur communiqué conjoint. (photo : CP conjoint)

"Développer l'engagement bénévole associatif et le faire ensemble pour répondre aux enjeux sociétaux du territoire réunionnais", tel est l'objectif de la journée "Donn anou la min", qui aura lieu le 28 août 2022 à la Nordev (Saint-Denis) entre 9h30 et 16h. Ce projet est lancé grâce à l'association de quatre acteurs notables de La Réunion que sont Réunion bénévolat, le Groupe CRC (Caisses réunionnaises complémentaires), le Crédit Agricole de La Réunion soutenu par la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports). Nous publions ci-dessous leur communiqué conjoint. (photo : CP conjoint)