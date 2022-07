BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 26 juillet 2022 :



- Pensions faibles et vie chère le difficile quotidien des retraités réunionnais

- Une aide de 15 millions d'euros pour "renforcer les aides alimentaire en Outre-mer" adoptée par les députés

- Le Département s'engage dans le développement de structures hydrauliques aux Comores

- Région Réunion : lancement du dispositif d'accompagnement formation réussite

- La pa Météo France i di, sé zot i di : soleil le matin, (petits) nuages l'après-midi

Alors que les pensions de retraite sont globalement plus faibles à La Réunion qu'en Métropole, l'inflation galopante met toujours plus à mal le portefeuille de nos gramoun. Si nombre d'entre eux ont l'avantage de posséder des gaz a tèr, allégeant leurs charges mensuels, la vie quotidienne n'en reste pas moins compliquée.

Après une première semaine épique, les débats se sont à nouveau embourbés lundi soir à l'Assemblée nationale sur le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat, sans parvenir à examiner des dispositions clés comme la nationalisation d'EDF. Lors de ces débats, un amendement a été adopté par les députés, celui d'une d'aide de 15 millions d'euros afin de renforcer l'aide alimentaire dans les Outre-mer.

Ce lundi 25 juillet 2022, un projet de développement de structures hydrauliques de l'île de Grande Comore a été présenté, puis signé, au Conseil départemental de La Réunion. Ce projet, fruit d'une coopération entre le Département et l'Agence française de développement (AFD) vise à "améliorer l'accès à une eau de bonne qualité pour la population comorienne".

La Région lance le dispositif d'accompagnement formation réussite (AF2R) qui a pour but de venir en aide aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi mais aussi aux personnes en recherche d'emploi (inscrites en mission locale, à Cap Emploi, etc.) résidant à la Réunion depuis au moins 12 mois et âgés de plus de 16 ans

Matante Rosina a bien écouté son chat Miyu. Le matou lui a dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce mardi 26 juillet 2022. Il y aura du soleil le matin et des nuages, avec peut-être un peu de pluie, dans l'après-midi. Et que dit le temps chez vous ?