Alors que les pensions de retraite sont globalement plus faibles à La Réunion qu'en Métropole, l'inflation galopante met toujours plus à mal le portefeuille de nos gramoun. Si nombre d'entre eux ont l'avantage de posséder des kaz a tèr, allégeant leurs charges mensuels, la vie quotidienne n'en reste pas moins compliquée (Photo rb/www.ipreunion.com)

Selon les dernières données disponibles de l’Insee, en 2016, les Réunionnais percevaient les pensions de retraite les plus faibles des régions françaises : 1.160 euros brut par mois en moyenne en 2016 - 890 euros net - soit 28 % de moins que dans l'Hexagone. La moitié des retraités réunionnais touchaient moins de 652 euros par mois, et six retraités sur dix touchaient une retraite inférieur au seuil de pauvreté.



Résultat : beaucoup se privent, notamment de loisirs. C’est le cas de Marie-France, âgée de 70 ans. Elle a été femme de ménage toute sa vie et cela fait maintenant cinq ans qu’elle a pris sa retraite. Depuis la mort de son mari, sa retraite a augmenté, mais ce qu’elle perçoit par mois reste toujours insuffisant. "Je perçois 956 euros par mois, un supplément serait arrangeant" confie-t-elle. Avec 956 euros de pension, elle vit donc sous le seuil de pauvreté, fixé à 1.100 euros pour une personne seule.



La septuagénaire se contente de faire du lèche-vitrines, "la vie lé chère ici" dénonce-t-elle. Malgré certaines difficultés liées à l’argent et à la santé, la gramoune se sent quand même heureuse, elle profite de sa famille et occupe ses journées au scrabble : "je me plains pas trop, je fais avec ce que j’ai...".



À 72 ans, Dolène est à la retraite depuis 2009. Elle estime qu’elle doit "faire attention à chacun de ses achats et à sa consommation en général". Avec une pension de retraite très insuffisante, à hauteur de 700 euros par mois, elle se doit de se freiner au quotidien. " Je reste à la maison, je regarde la télé " explique-t-elle. Dolène a également vu sa retraite augmentée après la mort de son époux. "Avant sa mort, je recevais 500 euros à peu près". Malgré cette augmentation, elle reste sous le seuil de pauvreté elle aussi.

- Des difficultés même à deux retraites -



30% des 60-74 ans vivent sous le seuil de pauvreté à La Réunion, et 37% des 75 ans et plus. Un fléau associé à un coût de la vie élevé, qui se répercutent donc sur la qualité de vie des personnes âgées.

Chantal est une sexagénaire, anciennement factrice, cela fait 15 ans qu’elle a prit sa retraite qui s’élève à 1.000 euros par mois. "Oui, je profite de ma retraite, mais financièrement, ce n'est pas évident, la vie coûte vraiment chère, je galère à payer mes factures parfois. Je suis obligée de me restreindre énormément, à compter chaque dépense" confie-t-elle. A ses yeux aussi, ce qu’elle gagne comme retraite est très insuffisant.



Certains couples, même avec deux retraites, peinent à profiter pleinement de leurs vieux jours. C’est le cas d’Élisabeth et Benoit, couple à la retraite. Élisabeth a 65 ans, elle a pris sa retraite il y a 2 ans après une carrière d’agente d’entretien. Sa retraite s’élève à 850 euros par mois. Elle confie que "les fins de mois s’avèrent compliquées". Elle arrive à subvenir à ses besoins, mais "se contente du strict minimum". Elle ne peut pas se permettre d’écart et n’a pas les moyens de pratiquer de loisirs par exemple, ce qui est "bien dommage quand on travaille toute sa vie et qu’on doit se priver à notre âge" selon elle.



Elle avoue tristement que sa retraite n’est pas suffisante, "je privilégie des activités gratuites". Son mari, Benoît lui a 68 ans, ancien pompier sa retraite s’élève à 1200 euros " je ne me plains pas, mais avec le coût de la vie, on est souvent très juste dans nos dépenses... " dit-il.



A noter que d’ici 2050, si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, 289.000 habitants de l’île seraient âgés de 60 ans ou plus : ils représenteraient 27 % de la population, contre 18 % en 2019. Si le montant moyen des retraites n’augmentent pas lui aussi, la part de population vivant dans la pauvreté risque donc d’encore augmenter.



as/lh/www.ipreunion.com / [email protected]