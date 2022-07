Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

La campagne sucrière 2022 a débuté à La Réunion et se poursuivra durant six mois. "À cette occasion, l'ensemble des usagers de la route est invité à la plus grande prudence en raison de la présence de tracteurs agricoles dans le trafic et de cachalots, véhicules d'environ 18 mètres de long transportant la canne à sucre" indique la préfecture dans un communiqué publié ce mardi 26 juillet 2002

