Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Depuis plusieurs semaines, les baleines se donnent en spectacle le long du littoral réunionnais, pour le bonheur des petits et grands. Mais trouver les cétacés peut être un véritable jeu du chat et de la souris et peut durer des heures. Alors, armez-vous de vos jumelles, ouvrez l'oeil, et surtout, soyez patients. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

