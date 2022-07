Un peu plus de deux après la mise en place des prêts garantis par l'Etat (PGE) dans le cadre de la crise Covid-19, l'heure du remboursement a sonné pour les 7.244 entreprises réunionnaises qui ont souscrit à cet emprunt. Et pour certaines d'entre elles, la tâche risque d'être ardue, alors que l'activité économique n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019 dans certains secteurs. Guerre en Ukraine, augmentation des prix du fret ou encore explosion des prix des matières premières sont en effet passées par là.

Depuis août 2020, ce sont 1,134 milliard d’euros qui ont été empruntés par des entreprises réunionnaises, Air austral en tête de file. C’est maintenant l’heure des comptes pour beaucoup d’entreprises, dont certaines se préparent à rencontrer de grosses difficultés pour honorer leurs échéances.



Dans le BTP notamment, la crise sanitaire a été suivie par une flambée des prix des matériaux, ajoutant de nouvelles difficultés à un secteur déjà en crise. "Dans la conjoncture actuelle, c’est très compliqué d’aborder sereinement cette période. On fait face à une situation que personne n’aurait pu prévoir, et nous rencontrons désormais de gros problèmes de trésorerie" confie un chef d’entreprise du BTP.



En 2020, il avait emprunté 100.000 euros, soit 15% de son chiffre d’affaire annuel. Il doit désormais commencer à rembourser ce prêt, mais se heurte à la flambée des prix du marché. "Nous avons des contrats, des devis à honorer, mais ceux-ci ont été réalisés avant l’augmentation des prix des matériaux. Aujourd’hui, ces devis sont caduques mais nous nous devons de les honorer. On observe des différences de plus de 40.000 euros entre les devis de 2019 et 2022" détaille-t-il.



Si la CAPEB n’a pas de données chiffrées sur les entreprises qui pourraient être en difficulté, elle confirme que certaines d’entre elles auront du mal à rembourser sereinement leurs dettes. D’après le ministère de l’Economie, ce sont 1.046 entreprises de construction qui ont souscrit à un PGE, à hauteur de 125.590 millions d’euros. Cela représente près de 11% des sommes prêtées à La Réunion.

- Des entreprises demandent un report de remboursement -



Du côté de la CCIR, on indique qu’une étude doit être menée pour évaluer la situation des adhérents. Cependant, la question des difficultés de certaines entreprises à rembourser leurs dettes commence à se poser.



Pour Giraud Payet, élu de la CCIR, il est primordiale que l’Etat accorde un délai aux entreprises pour rembourser les PGE. "La plupart des activités n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la crise sanitaire, la reprise économique n’est pas au rendez-vous. Dans ce contexte, beaucoup d’entreprises ne vont pas être en capacité de tenir les échéances" affirme-t-il, lui-même rencontrant des problèmes à rembourser son PGE.



Au-delà de la crise sanitaire, de nouvelles difficultés se sont rajoutées rappelle-t-il. Avec l’explosion des prix du fret, "impossible de maintenir les prix d’avant" explique-t-il. Chef d’une entreprise de nettoyage, il a décidé de renoncer à l’import de certains produits, devenus trop couteux.



Depuis le début de l’année 2022, le pouvoir d’achat est en chute libre avec une inflation galopante. "On se dirige vers une destruction de l’économie si rien n’est fait" assure Giraud Payet.



Malgré ces difficultés, selon la Banque de France, sur les près de 700.000 entreprises ayant souscrit un PGE pour plus de 148 milliards d'euros au total, le taux de défaut pourrait atteindre à peine 3%. Un chiffre corroboré par le MEDEF, interrogé par Imaz Press Réunion, qui indique de son côté ne pas "avoir eu de remontée particulière sur des difficultés de remboursement".



Il faut cependant garder en tête ces entreprises en difficulté, qui peuvent notamment demander à restructurer leur PGE en passant par la médiation du crédit, via un dispositif spécifique négocié entre l'Etat et les banques, qui permet notamment d'allonger la durée de remboursement jusqu'à 10 ans. Pour l'instant, seuls 300 dossiers ont été traités en France par la médiation du crédit.

La situation économique des entreprises est désormais extrêmement contrastée à La Réunion, entre records de création d'entreprises, augmentation de l'emploi et impact des différentes crises sur les entreprises déjà existantes.

