Depuis plusieurs jours, la RN1, route du Cap Lahoussaye fait l'objet de travaux. L'objectif, y construire une piste cyclable allant du cimetière marin de Saint-Paul à Boucan Canot. Mais pour ce faire, la circulation est fermée dans le sens Nord/Sud et se fait seulement dans le sens Sud/Nord. Un impact important pour les usagers de la route, habitués à emprunter le littoral de Saint-Paul. Des travaux qui entrent dans le cadre de la promotion de mode doux de déplacements, qu'a souhaité la Région Réunion.

Si la route a au départ été fermée seulement pendant une semaine, la grosse étape des travaux commence. Et ce n’est que le début, puisque la durée estimée de ces travaux d’aménagement et de sécurisation de bandes cyclables devrait durer un an. C’est pourquoi, comme l’indique le Centre régional de gestion du trafic (CRGT), "le sens Nord/Sud restera fermé et la circulation se fera en sens unique dans le sens inverse, à une vitesse de 30km/h". Cependant, la route sera totalement fermée pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des bus.

Pour les piétons, cycles et cyclomoteurs, un aménagement sécurisé sera mis en place à droite du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

Une fermeture "inévitable" pour le CRGT. "Pour ces travaux nous sommes obligés de fermer la route, du moins le sens Nord/Sud, car l’on va élargir la chaussée pour également élargir la bande cyclable", explique le Centre routier de gestion du trafic.

- Un an de travaux –

Si à la base le chantier devait durer 18 mois, la Région Réunion a demandé au maître d’ouvrage de diminuer le temps des travaux. Mais un an de travaux, n’est-ce pas trop long ? Pour la Région, la durée de ces travaux s’explique par le fait de la complexité du chantier. En effet, plusieurs phases sont nécessaires pour assurer la future sécurité des automobilistes et cyclistes. Tout d’abord, cela commence par la sécurisation de la falaise. Vient ensuite la pose de corniches pour élargir la voie. Autre étape très importante, l’enfouissement des réseaux électriques et fibres optiques. Et pour cela, il faut détruire la route.

Si pour l’heure ces travaux ne semblent pas générer de ralentissements, c’est que nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Reste à voir maintenant, ce qu’il en sera à la rentrée à la mi-août.

