Comme le relayent nos confrères de Slate, des images de vidéosurveillance montrent les deux hommes expliquer au serveur ce qu’il s’est passé.

Seulement sept minutes après le vol, le un complice du malfrat revient comme si de rien n’était auprès des deux touristes. Cette fois, il montre patte blanche et vient, mains levées, pour montrer qu’il n’est pas armé.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39