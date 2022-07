À La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 156 060 au deuxième trimestre 2022. Ce nombre baisse de 1,0 % sur le trimestre (soit -1 540 personnes) et de 3,5 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 1,7 % ce trimestre (-8,9 % sur un an). Nous publions ci-dessous le communiqué de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Au deuxième trimestre 2022, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 120 820. Ce nombre baisse de 2,6 % sur le trimestre (soit –3 240 personnes) et de 7,0 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,8 % ce trimestre (–15,1 % sur un an).

- Demandeurs d'emploi par département-région d'outre-mer -

Au deuxième trimestre 2022, dans les départements-régions d'Outre-mer, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –5,9 % en Martinique et –2,6 % à La Réunion. Sur un an, elles se situent entre –10,0 % en Martinique et –3,0 % en Guyane.

Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –2,7 % en Martinique et –0,6 % en Guyane pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre –5,4 % en Martinique et +1,0 % en Guyane.

- Demandeurs d'emploi en catégorie A à La Réunion -

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 3,0 % pour les hommes (–7,7 % sur un an) et de 2,2 % pour les femmes (–6,3 % sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue à La Réunion de 0,5 % pour les moins de 25 ans (–6,1 % sur un an), de 3,6 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–9,0 % sur un an) et de 1,8 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–3,6 % sur un an).

- Demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C à La Réunion -

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 1,1 % pour les hommes (–3,8 % sur un an) et de 0,9 % pour les femmes (–3,3 % sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente à La Réunion de 0,4 % pour les moins de 25 ans (–0,6 % sur un an), recule de 1,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–5,2 % sur un an) et de 0,7 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–1,4 % sur un an).

- Ancienneté d'inscription des demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C à La Réunion -

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus diminue de 2,7 % (–8,9 % sur un an) tandis que celui des inscrits depuis moins d'un an progresse de 1,2 % (+4,1 % sur un an).

L'ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d'emploi a été inscrit, de façon continue, en catégories A, B, C. Une sortie d'un jour de ces catégories réinitialise l'ancienneté.

D'autres indicateurs, tel que le nombre de personnes inscrites en catégorie A un certain nombre de mois sur une période donnée, peuvent éclairer d'autres dimensions de l'ancienneté ou de la récurrence sur les listes de Pôle emploi dans ces catégories.

- Entrées et sorties de catégories A, B, C à La Réunion -

À La Réunion, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B, C au deuxième trimestre 2022 augmente de 1,6 % par rapport au trimestre précédent (+9,0 % sur un an).

Au deuxième trimestre 2022, les entrées pour démission (–7,3 %), rupture conventionnelle (–2,8 %) et réinscription rapide (–10,4 %) sont en baisse.

Les entrées pour licenciement économique et première entrée sur le marché du travail sont stables. Les entrées pour fin de contrat (+7,7 %), fin de mission d'intérim (+20,0 %), autre licenciement (+5,6 %), retour d’inactivité (+10,3 %), autres motifs (+4,4 %) et motif indéterminé (+0,8 %) sont en hausse.

À La Réunion, le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C au deuxième trimestre 2022 augmente de 5,8 % par rapport au trimestre précédent (+10,1 % sur un an).

Au deuxième trimestre 2022, les sorties pour reprise d'emploi déclarée (–13,7 %), arrêt de recherche (–1,6 %) et radiation administrative (–13,2 %) sont en baisse. Les sorties pour entrée en stage ou en formation (+11,8 %), cessation d'inscription pour défaut d'actualisation (+15,2 %) et autres cas (+2,6 %) sont en hausse.

Suite à la refonte des motifs d’inscription à Pôle emploi (voir note ), les données sur les entrées en catégories A,B,C par motif sont révisées et ne sont pas comparables avec celles publiées avant avril 2018.