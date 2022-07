Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Depuis le 1er janvier 2022, 4 cas de diphtérie ont été identifiés à La Réunion : une adolescente et trois adultes de plus de 55 ans n'ayant pas voyagé. Sur les années antérieures, l'ARS la Réunion enregistrait en moyenne 2 cas par an, chez des personnes ayant voyagé en zone à risque peu de temps avant la déclaration de leurs symptômes. Une circulation autochtone est donc suspectée. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

