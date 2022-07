BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 28 juillet 2022



- Les moustiques ne nous offrent aucun répit, même en hiver

- Euro féminin : l'Allemagne brise le rêve de finale la France

- Journée mondiale contre l'hépatite : entre sensibilisation et vaccination

- Saint-Denis : un forum pour découvrir les métier du BTP ce vendredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps

Les moustiques font de la résistance et piquent même en hiver

Même si le nombre de personnes contaminées par la dengue tend largement à la baisse, les moustiques n'en restent pas moins présents en cet hiver austral. Nous sommes mi-juillet, et nous devons encore lutter pour éviter de se faire piquer par ces buveurs de sang. Cette année, les moustiques font de la résistance. Et cela devrait perdurer à l'avenir.

Euro féminin : l'Allemagne brise le rêve de finale la France

Hier, mercredi 27 juillet 2022, les Bleues de Corinne Diacre affrontaient l'Allemagne en demi-finale de l'Euro féminin de football à Milton Keynes (Angleterre). Malheureusement, l'espoir de toucher la coupe du doigt s'est effacé lors du sifflet final, lorsque le match s'est terminé sur un score de 2 à 1 en faveur de l'équipe allemande.

Journée mondiale contre l'hépatite : entre sensibilisation et vaccination

Tous les ans, le 28 juillet, est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite. Cette maladie du foie se décline en cinq souches : A,B,C,D et E. Des moyens de lutte existent pour éviter une contamination aigue. L'hépatite tue chaque année 78.000 personnes dans le monde. A La Réunion, des opérations de dépistages ainsi que des points d'informations sont mis en place à cette occasion au plus près de la population.

Saint-Denis : un forum pour découvrir les métier du BTP ce vendredi

Vendredi 29 juillet 2022, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec Pôle emploi de Sainte-Clotilde et la Mission locale Nord, organise de 9h à 12h, sur le parvis de la mairie du Chaudron, le forum " Mon avenir dans le secteur du BTP ". L'objectif : permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir les métiers du bâtiment qui s'exerce autant dnas le BTP,que l'administration publique et les services.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Toujours du beau temps

Le temps sera plutôt beau ce jeudi 28 juillet 2022. C'est du moins ce qu'annonce Matante Rosina qui a longuement consulter Nounette, sa poule , et Miyu, son chat. Les températures seront proches des normales de saison et la mer sera un peu agitée. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?