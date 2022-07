Les territoires ultra-marins seraient-ils la poubelle de la France ? C'est en tout cas ce que semble penser l'essayiste Loup Viallet, qui intervenait sur le plateau de CNews ce mercredi 27 juillet 2022. Discutant de la question de la délinquance des personnes en situation irrégulière en France, ce dernier a suggéré de tout simplement les envoyer...En Outre-mer. Un "bon moyen d'apporter de l'argent public, en échange de centres de rétention".

Il règne comme une odeur de 19ème siècle sur le plateau de la chaîne en continu, comme l’a d’ailleurs noté un intervenant sur le plateau. "Lorsque des Maghrébins sont en infraction en France et sont sous le coup d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français ; ndlr) et qu'ils ne peuvent pas quitter le territoire national, qu'on les mette à Mayotte, qu'on les mette en Guyane", a tranquillement déclaré Loup Viallet.

#France : L'essayiste Loup Viallet propose d'envoyer les délinquants immigrés vers les outre-mer en contrepartie des fonds publics. pic.twitter.com/wTLoSo2ase — Josly Ngoma (@josly_ngoma) July 27, 2022



Une déclaration qui a, heureusement, été extrêmement mal reçue par les autres personnes sur le plateau. "Les Outre-mer ne sont pas les poubelles de la criminalité de la nation. On revient dans des délires du 19ème siècle où on avait mis un bagne à Cayenne" s’est indigné, à juste titre, son interlocuteur.



Comme si les Outre-mer n’étaient pas déjà en butte à de nombreux problèmes, dont la délinquance et la surpopulation carcérale. Comme si tous les territoires de France n’avaient d’ailleurs pas besoin d’argent public. Pourquoi pas ne pas créer des centres de rétention un peu partout en France, si cela rapporte vraiment de l’argent public ?



Si les autres intervenants de Cnews se sont immédiatement excusé pour les propos tenus, Loup Viallet, lui, persiste et signe. Non content de sa sortie aux relents colonialistes, il se défend sur Twitter en rappelant que des détenus ultra-marins sont transférés dans l’Hexagone. Oui, et ? Dans un contexte de délinquance accrue et d’insularité, le transfert de détenus français vers d’autres territoires français semble être une solution raisonnable. Pour Loup Viallet cependant, mettre un peu plus la pression sur un système à bout de souffle ne semble pas poser problème, tant que cela reste loin de lui. Surtout s'ils sont étrangers.

- Des propos qui ne passent pas -

Forcément, après une telle sortie, les réactions n'ont pas manqué. A juste titre. Marie-Laure Phinéra-Horth, sénatrice guyanaise, a publié dans la foulée un communiqué condamnant ces propos. "En tant que Guyanaise, je ne peux rester insensible à de tels propos qui, une fois de plus, n'ont comme seul objectif de dénigrer nos territoires d'Outre-mer. La Guyane et Mayotte ne sont pas les poubelles de la Nation. Nos territoires n'ont pas vocation à être des réceptacles des populations indésirables en région lyonnaise ou parisienne. C'est en partant sur ces mêmes principes que la France avait instauré un bagne en Guyane à partir de 1795" écrit-elle. C'est d'ailleurs à la sénatrice que Loup Viallet a répondu, indiquant que "selon la logique de Marie-Laure Phinéra-Horth, l'hexagone serait donc "la poubelle des Outre-mer" ?". Aucune mauvaise foi de sa part bien évidemment.

Dans une vidéo, le député guadeloupéen Olivier Serva a lui aussi tenu à répondre à cette déclaration. Il a déclaré avoir "d'abord hésité à réagir aux propos de l'essayiste", puis répondu que "les Outre-Mer sont la chance de la Franc. Sans les Outre-Mer, la France serait un petit pays engoncé au sein de l'Europe".



www.ipreunion.com / [email protected]